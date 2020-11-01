Путин заявил, что российская экономика чувствует себя получше, чем в других странах

Темпы экономического роста во всем мире сейчас отрицательные, подчеркнул Путин.
«За второй квартал текущего года у нас минус 8 процентов было, в США, по-моему, 9, в еврозоне, по-моему, до 17 доходит: 14,7, и в некоторых странах до 17 и больше. Так что здесь нет ничего необычного, мы находимся в мировом тренде. Повторяю, даже несколько лучше выглядим, чем другие страны», — заявил Путин.
При этом запас прочности у российской экономики, по словам главы государства, еще весьма приличный.
Золотовалютные резервы составляют 585 млрд долларов. Фонд национального благосостояния в долларов выражении равен примерно 176 млрд.
«При этом мы остаемся в рамках целевых показателей по инфляции — где-то в районе 4%. У нас одна из наименьших в мире нагрузок по государственному долгу — где-то в районе 3% всего, а совокупный долг — в районе 17%. Все это даёт нам возможность чувствовать себя уверенно, в том числе развивать и строить планы по развитию российской экономики», — заявил президент.
Он сообщил на форуме, что меры поддержки и стимулирования экономики будут сохранены. Речь идет об ипотечных госпрограммах, мерах поддержки малого и среднего бизнеса. Также продолжится реализация национальных проектов, отметил Путин.