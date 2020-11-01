Путин заявил, что российская экономика чувствует себя получше, чем в других странах

Темпы экономического роста во всем мире сейчас отрицательные, подчеркнул Путин.

«За второй квартал текущего года у нас минус 8 процентов было, в США, по-моему, 9, в еврозоне, по-моему, до 17 доходит: 14,7, и в некоторых странах до 17 и больше. Так что здесь нет ничего необычного, мы находимся в мировом тренде. Повторяю, даже несколько лучше выглядим, чем другие страны», — заявил Путин.