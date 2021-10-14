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Экономика

Путин заявил о подрыве позиций доллара

Доллар подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу CNBC.

Президент РФ Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин.
kremlin.ru

По его словам, доллар «подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты, и объем расчетов в долларах сокращается, и объем личных резервов стран мира в долларах тоже сокращается».

Использовать доллар как санкционный инструмент нельзя, это приводит к тому, что «США пилят сук, на котором сидят», объяснил российский лидер. Тем самым, считает Путин, в интересах сиюминутной политической конъюнктуры США наносят ущерб своим стратегическим экономическим интересам, пишет «Росбалт».

Тем не менее, продолжил Путин, Россия не заинтересована в том, чтобы полностью уходить от расчетов в долларах.

В интервью этому же телеканалу Путин заявил, что еще не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году.

Он отметил, что конституция России позволяет баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято.

На вопрос, думает ли президент о преемнике, Путин признался: «Нет, я на такие вопросы предпочитаю не отвечать, это традиционный мой ответ».

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