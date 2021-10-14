Путин еще не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году

Президент России Владимир Путин пока не решил, будет ли баллотироваться на пост главы государства в 2024 году, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал CNBC Хедли Гэмбл, кадры которого показал « Россия-24 ».

Он отметил, что конституция России позволяет баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято.

На вопрос, думает ли президент о преемнике, Путин признался: «Нет, я на такие вопросы предпочитаю не отвечать, это традиционный мой ответ».

«До следующих выборов еще достаточно много времени. Разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию», — объяснил глава государства.

А «ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее», уверен российский лидер.

Ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что Путин пока не проходил процедуру ревакцинации от коронавируса, у него сохраняются высокие титры антител.