Путину доложили о нехватке денег у россиян на обувь

В Кремле ознакомились с докладом Росстата о том, что треть российских семей не могут позволить себе новую пару сезонной обуви, президент России Владимир Путин введен в курс дела, сообщил пресс-секретарь российского государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Были, оказывается, и раньше такие изыскания. <…> Почему речь идет именно об обуви? Я бы все-таки не склонялся к тому, чтобы использовать эти исследования с прикладной точки зрения, они больше носят академический характер», — сообщил официальный представитель Кремля.

В Кремле также изучили разъяснения Росстата по исследованию про обувь и сочли эти изыскания скорее академическими, чем прикладными.

«Критерии, по которым проводится это научное или социологическое изыскание, — я по-прежнему затрудняюсь в объяснении этих критериев, почему речь идет именно об обуви, я также не могу понять. Видимо, это какой-то такой параметр, по всей видимости, говорящий, чем-то это объясняется. Но я бы все-таки не склонялся к тому, чтобы эти исследования рассматривать с прикладной точки зрения, они больше носят академический характер», — заявил Песков.

Росстат 31 марта опубликовал исследование об условиях жизни россиян, документ изучил РБК. В нем указывалось, что 35,4% семей не могут купить каждому домочадцу две пары подходящей по сезону обуви. Доля такого населения среди многодетных семей составляет 40%.

Росстат проводит такие наблюдения каждые два года, следующий пятый раунд комплексного исследования будет проводиться в 2020 году.

Мнение из Совфеда

Между тем глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, комментируя данные Росстата о том, что около трети российских семей не хватает денег на приобретение обуви, напомнил, что обувь уже исключена из потребительской корзины как отдельный товар. Сенатор также призвал не брать пример со звезд, у которых шкаф заставлен обувью.