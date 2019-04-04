Сенатор призвал россиян не следовать примеру звезд, у которых в шкафах много обуви

«Каждый ориентируется на свои показатели. Нужно руководствоваться здравым смыслом. Можно весь шкаф заставить и показывать в телевизионных репортажах, как живет звезда. Наверное, это не тот стандарт, на который нужно ориентироваться», — заявил сенатор.
Ранее СМИ со ссылкой на данные Росстата сообщили, что около трети российских семей не имеют денег на приобретение обуви по сезону, пишет znak.com.
Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков удивился, что россиянам не хватает денег на обувь
«Я затрудняюсь это прокомментировать, скажу вам честно. Почему именно на обувь, почему именно треть и откуда эти цифры. Честно говоря, я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных», — сказал официальный представитель Кремля.
По информации Росстата, 79,5% российских семей так или иначе испытывают затруднения с тем, чтобы приобрести необходимый минимум товаров и уложиться в сумму семейного дохода, в том числе 14,6% семей признались, что сталкиваются с «большими затруднениями».
Более половины российских семей (53%) сообщили, что не могут справиться с неожиданными тратами, например расходами на срочный ремонт жилья или замену предметов длительного пользования, срочные медицинские услуги.