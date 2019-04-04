Сенатор призвал россиян не следовать примеру звезд, у которых в шкафах много обуви

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, комментируя данные Росстата о том, что около трети российских семей не хватает денег на приобретение обуви, напомнил, что обувь уже исключена из потребительской корзины как отдельный товар, заявил он радиостанции «Говорит Москва». Сенатор также призвал не брать пример со звезд, у которых шкаф заставлен обувью.

«Каждый ориентируется на свои показатели. Нужно руководствоваться здравым смыслом. Можно весь шкаф заставить и показывать в телевизионных репортажах, как живет звезда. Наверное, это не тот стандарт, на который нужно ориентироваться», — заявил сенатор.

Ранее СМИ со ссылкой на данные Росстата сообщили, что около трети российских семей не имеют денег на приобретение обуви по сезону, пишет znak.com.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков удивился, что россиянам не хватает денег на обувь

«Я затрудняюсь это прокомментировать, скажу вам честно. Почему именно на обувь, почему именно треть и откуда эти цифры. Честно говоря, я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных», — сказал официальный представитель Кремля.

По информации Росстата, 79,5% российских семей так или иначе испытывают затруднения с тем, чтобы приобрести необходимый минимум товаров и уложиться в сумму семейного дохода, в том числе 14,6% семей признались, что сталкиваются с «большими затруднениями».

Более половины российских семей (53%) сообщили, что не могут справиться с неожиданными тратами, например расходами на срочный ремонт жилья или замену предметов длительного пользования, срочные медицинские услуги.