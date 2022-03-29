Пять перспективных акций из разных секторов, в которые стоит инвестировать

2022 год преподносит инвесторам немало сложных периодов. Рынки то и дело тестируют свои минимумы, а потом вновь стремятся отыграть потери. На что участнику торгов ориентироваться в столь нестабильных условиях?

Главное помнить, что за падением всегда идет рост, и что даже в самые непростые времена есть те компании и сектора, которые показывают результат лучше остальных. Так, например, в 2020 году ретейлеры смогли в пандемию переориентироваться на онлайн-сегмент и получить с этого большую прибыль. А кризис в 2008 году позволил сети ресторанов McDonald’s увеличить свою прибыль за счет того, что люди стали экономить и чаще ходить в рестораны быстрого питания. Какие компании смогут сегодня подстроиться под новые реалии и показать хорошие результаты, рассказали аналитики «Фридом Финанс».

1 Финансовый сектор На последнем заседании ФРС, как и ожидалось повысила ставку на 0,25%. Теперь рынок ждет два повышения по 50 б.п. на ближайших заседаниях. В наибольшей степени от инфляции и повышения ставок выиграет именно финансовый сектор. Аналитики рекомендуют покупать акции лидера в индустрии платежей в рассрочку Affirm Holdings, который показывает довольно сильные финансовые показатели — по итогам последнего квартала выручка компании увеличилась на 77%. Affirm Holdings работает с Amazon, Target, Apple и Shopify. Целевая цена по компании на горизонте года — $71.

2 Здравоохранение Здравоохранение может выступить для инвесторов в роли защитного актива. Здесь стоит выделить бизнес биотехнологической компании Pfizer, которая получает большую часть своей выручки от вакцин против COVID-19 — пока это основной драйвер роста компании. Но кроме этого, в портфеле эмитента еще множество востребованных препаратов, которые позволяют компании удерживать высокий уровень продаж. Целевая цена по компании — $54.

3 Производители алюминия Производители алюминия на фоне исторически высоких цен на металл будут сохранять высокие уровни объемов продаж и прибыли. Аналитики рекомендуют присмотреться к одному из крупнейших производителей алюминия Alcoa Corporation. Сохранение высоких цен на металл из-за нехватки предложения поддержат акции компании. Целевая цена по бумагам эмитента — $106.

4 Горнодобывающие компании Горнодобывающие компании под воздействием высоких цен на промышленные металлы имеют неплохие шансы показать хорошие финансовые результаты. Так, бразильская компания Vale S.A. за 2021 год втрое увеличила размер прибыли на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры. Эмитент имеет широкий портфель производства различных металлов и сырья. Целевая цена по компании — $23.

5 Солнечная энергия Солнечная энергия сегодня переживает очень благоприятный период, это довольно быстрорастущий рынок на фоне неопределенности на рынке энергоносителей. Привлекательным объектом для вложений в данном сегменте является Sunrun Inc. Компания обладает сильной бизнес-моделью, которая дает возможность быстро наращивать объемы продаж. Среднегодовой рост выручки за последние пять лет составляет 27,5%. Целевая цена по акциям — $38.

Все перечисленные компании торгуются на СПБ Бирже, которая сейчас продолжает работать.

Финансы , биржа , курс валют. CC0

Инвесторам на заметку

Инвестировать необходимо в различные классы активов, в компании из разных секторов. Никто не сможет вам точно спрогнозировать что именно взлетит, особенно в период турбулентности на рынках. Когда у инвестора портфель составлен грамотно, то он становится менее подвержен снижениям.

В ближайшее время на российских фондовых биржах должны возобновиться торги по всем ранее доступным инструментам. Но уже сейчас у игроков большой выбор для покупок. СПБ Биржа, например, не прекращала торги зарубежными акциями, а Мосбиржа 24 марта приступила к постепенному допуску отечественных эмитентов к торгам и открылась ростом. Сейчас покупать российские бумаги стоит с осторожностью — рынок РФ, вероятнее всего, будет сохранять волатильность еще какое-то время. Но как только все ограничения на торговых площадках будут сняты, аналитики рекомендуют инвестировать в фонды. Например, ИПИФ «Индустрии будущего» включает в себя 33 компании из наиболее перспективных индустрий, а БПИФ «Лидеры технологий» состоит из 11 самых крупных мировых игроков технологического сектора. Фонды — это наиболее подходящий вариант для того, чтобы сделать свой портфель более диверсифицированным. Данный продукт удобен тем, что не требует от участников торгов больших вложений, а также анализа рынка и компаний — за вас это делает управляющая компания.

Выбирая брокера, через которого вы планируете инвестировать в иностранные бумаги, обратите внимание на то, есть ли у него возможность работать с зарубежными активами не только в России, но и за рубежом. Это может стать отличным дополнительным бонусом для вас, особенно в период неопределенности и вводимых ограничений. ИК «Фридом Финанс» предоставляет такую возможность своим инвесторам. Вы также можете перевести ценные бумаги от другого брокера во «Фридом Финанс» без комиссии.

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