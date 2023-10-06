6 октября
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Экономика
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Пять правил, которые стоит учесть при разработке фирменного стиля вашей компании

Успех любого бизнеса складывается из целого ряда факторов. «Сильный» фирменный стиль по праву считается одним из важнейших среди них. Он помогает выделиться среди конкурентов, «рассказать» действующим и потенциальным клиентам о компании, ее товарах или услугах, а также сформировать свой собственный уникальный «образ», который делает фирму узнаваемой. Заказать разработку фирменного стиля можно здесь: https://bmmedia.ru/uslugi-i-ceny/web-dizajn/firmennyj-stil/, мы же расскажем о нескольких важных моментах, которые надо учитывать при этом.

Анализ конкурентов

Рекламно-маркетинговые исследования — то, с чего стоит начать разработку собственного фирменного стиля. Проводится комплексный анализ рынка, целевой аудитории, сферы деятельности компании и т.д. Также, во избежание плагиата, рекомендовано изучение товарных знаков конкурентов. После этого формируется общая идея и ставится цель, которая должна быть реализована в процессе создания стиля бренда. Цели могут быть разными: укрепить имидж, выделиться, повысить узнаваемость, улучшить эффективность взаимодействия с клиентами и т.д.

Фирменный стиль как способ укрепить имидж

Часто компании, заказывающие разработку фирменного стиля, допускают распространенную ошибку: выбирают оформление, не соответствующие имиджу и специфике деятельности компании. В результате между ними может возникнуть диссонанс. Успешный фирменный стиль должен передавать миссию, ценности, характер компании, ее основные идеи и приоритеты. И происходить это должно так, чтобы клиенты могли «считать» это без усилий. А чтобы получить необходимый уровень заинтересованности, важно, чтобы стиль отличался от конкурентов и был понятен потенциальным потребителям. Под ценностями, например, может подразумеваться приверженность традициям или, наоборот, современный подход, упор на экологичность, 100% надежность или прочее.

Каким должен быть логотип?

Есть ряд критериев, которым должен соответствовать хороший логотип:

  • лаконичность и простота;
  • уникальность (подражать конкурентам – плохое решение);
  • отсутствие двусмысленности (однозначность того, что вы хотите донести);
  • ассоциативность. Товарный знак должен легко наводить на мысль о вашей фирме;
  • эстетичность (важно, чтобы логотип вызывал приятные эмоции, а не негатив);
  • запоминаемость;
  • универсальность. Логотип должен хорошо просматриваться с любых носителей (и на огромном баннере, и на экране смартфона на вашем сайте или в приложении).

Содержание логотипа может варьироваться в зависимости от рода деятельности компании, задач рекламы и фирменного стиля.

Пробовать и искать лучшее

Создать сильный фирменный стиль — задача комплексная. Не все его составляющие удается придумать сразу. Часто заказчику предлагается несколько видов метафор (короткая фраза, транслирующая ценности бренда), а также логотипа, образов, дополнительных элементов и прочего. «Отсеивая» лишнее, можно выбрать тот самый идеальный вариант, который станет одним из составляющих успеха вашего бизнеса.

Стоит ли разрабатывать фирменный стиль самостоятельно?

Чтобы с помощью фирменного стиля бренд стал узнаваемым, была получена возможность выстраивать эффективную коммуникацию с клиентами, а также были достигнуты прочие задачи, о которых мы упоминали выше, он должен быть грамотным и сильным. Для этого требуется целый штат специалистов. Если в вашей компании их не предусмотрено, лучше доверить работу профессионалам.

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