Пять правил, которые стоит учесть при разработке фирменного стиля вашей компании

Анализ конкурентов
Рекламно-маркетинговые исследования — то, с чего стоит начать разработку собственного фирменного стиля. Проводится комплексный анализ рынка, целевой аудитории, сферы деятельности компании и т.д. Также, во избежание плагиата, рекомендовано изучение товарных знаков конкурентов. После этого формируется общая идея и ставится цель, которая должна быть реализована в процессе создания стиля бренда. Цели могут быть разными: укрепить имидж, выделиться, повысить узнаваемость, улучшить эффективность взаимодействия с клиентами и т.д.
Фирменный стиль как способ укрепить имидж
Часто компании, заказывающие разработку фирменного стиля, допускают распространенную ошибку: выбирают оформление, не соответствующие имиджу и специфике деятельности компании. В результате между ними может возникнуть диссонанс. Успешный фирменный стиль должен передавать миссию, ценности, характер компании, ее основные идеи и приоритеты. И происходить это должно так, чтобы клиенты могли «считать» это без усилий. А чтобы получить необходимый уровень заинтересованности, важно, чтобы стиль отличался от конкурентов и был понятен потенциальным потребителям. Под ценностями, например, может подразумеваться приверженность традициям или, наоборот, современный подход, упор на экологичность, 100% надежность или прочее.
Каким должен быть логотип?
Есть ряд критериев, которым должен соответствовать хороший логотип:
- лаконичность и простота;
- уникальность (подражать конкурентам – плохое решение);
- отсутствие двусмысленности (однозначность того, что вы хотите донести);
- ассоциативность. Товарный знак должен легко наводить на мысль о вашей фирме;
- эстетичность (важно, чтобы логотип вызывал приятные эмоции, а не негатив);
- запоминаемость;
- универсальность. Логотип должен хорошо просматриваться с любых носителей (и на огромном баннере, и на экране смартфона на вашем сайте или в приложении).
Содержание логотипа может варьироваться в зависимости от рода деятельности компании, задач рекламы и фирменного стиля.
Пробовать и искать лучшее
Создать сильный фирменный стиль — задача комплексная. Не все его составляющие удается придумать сразу. Часто заказчику предлагается несколько видов метафор (короткая фраза, транслирующая ценности бренда), а также логотипа, образов, дополнительных элементов и прочего. «Отсеивая» лишнее, можно выбрать тот самый идеальный вариант, который станет одним из составляющих успеха вашего бизнеса.
Стоит ли разрабатывать фирменный стиль самостоятельно?
Чтобы с помощью фирменного стиля бренд стал узнаваемым, была получена возможность выстраивать эффективную коммуникацию с клиентами, а также были достигнуты прочие задачи, о которых мы упоминали выше, он должен быть грамотным и сильным. Для этого требуется целый штат специалистов. Если в вашей компании их не предусмотрено, лучше доверить работу профессионалам.