Пьют и ждут новостей. В дни ковидных ограничений в Новосибирской области сварили на 35% больше пива

Новосибирская область по итогам первого квартала 2021 года стала четвертой в России и первой в Сибири по производству пива, пишет « Коммерсант Сибирь ».

В Новосибирской области в январе — марте произвели 10,9 млн декалитров пива, при этом пивные напитки (на основе пива) составили 9% от общего объема.

«В первом квартале 2021 года <…> на 34,6% больше, чем за тот же период 2020 года», — рассказали в Новосибирскстате.

На Новосибирскую область пришлось 34% от всего произведенного в Сибири пива за первые три месяца.

По объему производства пива регион занимает четвертое место среди других субъектов России (после Московской области, Республики Татарстан и Санкт-Петербурга).

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников продлил до 31 мая ограничения из-за коронавируса и режим повышенной готовности.

Кстати, пивзавод томского мэра в 2020 году тоже продемонстрировал рост — получил чистую прибыль в 2,2 млрд рублей (на 29,2% больше, чем годом ранее).