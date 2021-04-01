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Экономика

Пивзавод томского мэра, обвиненного в управлении бизнесом, заработал 2,2 млрд рублей

Предприятие «Томское пиво», принадлежащее семье мэра Томска Ивана Кляйна, в 2020 году получило 2,2 млрд рублей чистой прибыли, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Иван Кляйн, мэр Томска.
Иван Кляйн, мэр Томска.
кадр из видео. "Российские Студенческие Отряды".

Напомним, в отношении мэра Томска возбудили три уголовных дела — два по обвинению в превышении полномочий и одно за незаконное предпринимательство (управление «Томским пивом»).

«ОАО „Томское пиво“ в 2020 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 2,2 млрд рублей, что на 29,2% больше, чем годом ранее, следует из отчетности компании», — отмечает издание.

Выручка пивзавода при этом выросла на 1,8% - до 5,3 млрд рублей. Себестоимость — на 0,5%, до 2,9 млрд рублей.

Компания продемонстрировала рост прибыли от продаж на 10,8% - до 1,6 млрд рублей. При этом затраты на фонд оплаты труда снизились на 1,7% - до 792,9 млн рублей.

Задержание мэра Томска Ивана Кляйна. 13 ноября 2020 года
Задержание мэра Томска Ивана Кляйна. 13 ноября 2020 года
Скриншот оперативной съемки СК РФ

По данным компании, семье Кляйна принадлежит 90,85% акций предприятия, в том числе самому мэру — 51,02%. При этом акции градоначальника находятся в доверительном управлении его супруги, гендиректора Галины Кляйн.

«Самой Галине Кляйн принадлежит 9,83% акций. Еще по 10% принадлежат их дочерям Марии, Наталье и Светлане», — уточняет агентство.

Ранее сообщали, что жена мэра Томска признала вину в «расцарапывании» полицейского. По версии следствия, она применила насилие в отношении правоохранителя во время обысков в квартире.

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