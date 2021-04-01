Пивзавод томского мэра, обвиненного в управлении бизнесом, заработал 2,2 млрд рублей

Напомним, в отношении мэра Томска возбудили три уголовных дела — два по обвинению в превышении полномочий и одно за незаконное предпринимательство (управление «Томским пивом»).

«ОАО „Томское пиво“ в 2020 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 2,2 млрд рублей, что на 29,2% больше, чем годом ранее, следует из отчетности компании», — отмечает издание.

Выручка пивзавода при этом выросла на 1,8% - до 5,3 млрд рублей. Себестоимость — на 0,5%, до 2,9 млрд рублей.

Компания продемонстрировала рост прибыли от продаж на 10,8% - до 1,6 млрд рублей. При этом затраты на фонд оплаты труда снизились на 1,7% - до 792,9 млн рублей.

Задержание мэра Томска Ивана Кляйна. 13 ноября 2020 года Скриншот оперативной съемки СК РФ

По данным компании, семье Кляйна принадлежит 90,85% акций предприятия, в том числе самому мэру — 51,02%. При этом акции градоначальника находятся в доверительном управлении его супруги, гендиректора Галины Кляйн.

«Самой Галине Кляйн принадлежит 9,83% акций. Еще по 10% принадлежат их дочерям Марии, Наталье и Светлане», — уточняет агентство.

Ранее сообщали, что жена мэра Томска признала вину в «расцарапывании» полицейского. По версии следствия, она применила насилие в отношении правоохранителя во время обысков в квартире.