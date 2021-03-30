Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 марта -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Жена мэра Томска признала вину в «расцарапывании» полицейского

Галина Кляйн, супруга обвиняемого в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве мэра Томска Ивана Кляйна, признала вину в сопротивлении полиции, сообщает РИА «Новости».

Иван Кляйн, мэр Томска.
Иван Кляйн, мэр Томска.
кадр из видео. "Российские Студенческие Отряды".

Напомним, в ноябре 2020 года силовики проводили обыски в квартире Кляйна в элитной пятиэтажке. Его супруга выбросила из окна подушку «с миллиардом рублей».

Кроме того, она применила в отношении представителя власти насилие, не опасное для жизни или здоровья — возбудили уголовное дело.

Суд над женщиной планировали начать в январе, однако первое заседание перенесли из-за неявки пострадавшего правоохранителя с расцарапанной шеей.

«На одном из заседаний суда, когда гособвинитель закончил оглашать обвинение, подсудимой был задан вопрос, признает ли она свою вину. Она ответила утвердительно», — рассказал источник агентства.

Он также уточнил, что рассмотрение дела Галины Кляйн находится на стадии представления доказательств стороной обвинения.

В отношении мэра Томска возбудили три уголовных дела — два по обвинению в превышении полномочий и одно за незаконное предпринимательство.

2 марта суд изменил Ивану Кляйну меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Накануне ему сделали операцию.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость