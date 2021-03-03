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Жизнь

Мэра Томска перевели под домашний арест. На полгода домом станет стационар

Суд изменил меру пресечения временно отстраненному от должности мэру Томска Ивану Кляйну, отправив его под домашний арест, сообщает РИА «Томск».

Задержание мэра Томска Ивана Кляйна. 13 ноября 2020 года
Задержание мэра Томска Ивана Кляйна. 13 ноября 2020 года
Скриншот оперативной съемки СК РФ

Ранее адвокаты Кляйна подали жалобу в местные СК и прокуратуру, заявив о том, что следствие мешает его лечению, а также попросили приостановить уголовное преследование.

Напомним, в отношении мэра возбудили три уголовных дела — два по обвинению в превышении полномочий и одно за незаконное предпринимательство.

2 марта суд изменил Кляйну меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест сроком на полгода.

«Изменили меру пресечения на домашний арест. Местом, на время ареста, будет пока стационар», — рассказала изданию адвокат Марина Вихлянцева.

Между тем, как уточнил представитель Советского райсуда Томска, после выписки Кляйна из медучреждения меру могут изменить.

В стационар мэра отправили при условии, что доступ родственников к нему — запрещен, доступ медработников — разрешен.

Мэра Томска задержали 13 ноября прямо во время совещания. Ранее ему продлили арест до 13 марта. Адвокаты неоднократно сообщали о крайне плохом состоянии здоровья подзащитного.

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