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Жизнь

Уголовное дело против мэра Томска просят приостановить из-за здоровья

Адвокаты мэра Томска Ивана Кляйна подали жалобу в местные СК и прокуратуру, заявив о том, что следствие мешает его лечению, сообщает ТВ2.

Задержание мэра Томска Ивана Кляйна. 13 ноября 2020 года
Задержание мэра Томска Ивана Кляйна. 13 ноября 2020 года
Скриншот оперативной съемки СК РФ

Напомним, в отношении Кляйна возбудили три уголовных дела — два по обвинению в превышении полномочий и одно за незаконное предпринимательство.

Ранее адвокаты временно отстраненного мэра сообщили, что он перестал ходить и болезнь грозит ему смертью.

После этого, 4 февраля, Кляйна переместили из СИЗО в НИИ онкологии с целью проведения операции.

«Однако действия сотрудников Следственного комитета делают невозможным ни подготовку к операции, ни ее проведение. Дело в том, что Кляйн ежедневно по рабочим дням доставляется под конвоем в Следственный комитет по Томской области, где он знакомится с материалами уголовного дела», — рассказали адвокаты.

По их словам, на проведении срочной операции настаивают врачи. При этом, как отметил Кляйн, следствие поставило ему условие — операция только после ознакомления с материалами дела.

Иван Кляйн, мэр Томска.
Иван Кляйн, мэр Томска.
кадр из видео. «Российские Студенческие Отряды».

«Обвиняемый не может знакомиться с материалами дела быстрее, поскольку это лишает его права на полноценное изучение уголовного дела и надлежащую подготовку к защите. Подписывать протокол ознакомления с материалами уголовного дела без фактического ознакомления Кляйн не желает, несмотря на имеющуюся угрозу для жизни без скорого проведения операции», — передали адвокаты позицию подзащитного.

Объем уголовного дела составляет 17 томов, каждый из которых состоит примерно из 250 страниц. Кляйн в течение дня знакомится с одним томом — изучает, делает выписки и анализирует.

«Полагаем, что такая позиция сотрудников Следственного комитета демонстрирует приоритет действий, нацеленных на сокращение процессуальных сроков, перед правом человека на надлежащую защиту в суде», — отметили адвокаты.

В связи с этим они попросили проявить гуманизм, приостановив производство по делу в связи с состоянием здоровья Кляйна.

Мэра Томска задержали 13 ноября прямо во время совещания. Накануне ему продлили арест до 13 марта. Адвокаты неоднократно сообщали о его крайне плохом состоянии здоровья.

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