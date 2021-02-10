Уголовное дело против мэра Томска просят приостановить из-за здоровья

Адвокаты мэра Томска Ивана Кляйна подали жалобу в местные СК и прокуратуру, заявив о том, что следствие мешает его лечению, сообщает ТВ2 .

Напомним, в отношении Кляйна возбудили три уголовных дела — два по обвинению в превышении полномочий и одно за незаконное предпринимательство.

Ранее адвокаты временно отстраненного мэра сообщили, что он перестал ходить и болезнь грозит ему смертью.

После этого, 4 февраля, Кляйна переместили из СИЗО в НИИ онкологии с целью проведения операции.

«Однако действия сотрудников Следственного комитета делают невозможным ни подготовку к операции, ни ее проведение. Дело в том, что Кляйн ежедневно по рабочим дням доставляется под конвоем в Следственный комитет по Томской области, где он знакомится с материалами уголовного дела», — рассказали адвокаты.

По их словам, на проведении срочной операции настаивают врачи. При этом, как отметил Кляйн, следствие поставило ему условие — операция только после ознакомления с материалами дела.

Иван Кляйн , мэр Томска. кадр из видео. «Российские Студенческие Отряды».

«Обвиняемый не может знакомиться с материалами дела быстрее, поскольку это лишает его права на полноценное изучение уголовного дела и надлежащую подготовку к защите. Подписывать протокол ознакомления с материалами уголовного дела без фактического ознакомления Кляйн не желает, несмотря на имеющуюся угрозу для жизни без скорого проведения операции», — передали адвокаты позицию подзащитного.

Объем уголовного дела составляет 17 томов, каждый из которых состоит примерно из 250 страниц. Кляйн в течение дня знакомится с одним томом — изучает, делает выписки и анализирует.

«Полагаем, что такая позиция сотрудников Следственного комитета демонстрирует приоритет действий, нацеленных на сокращение процессуальных сроков, перед правом человека на надлежащую защиту в суде», — отметили адвокаты.

В связи с этим они попросили проявить гуманизм, приостановив производство по делу в связи с состоянием здоровья Кляйна.

Мэра Томска задержали 13 ноября прямо во время совещания. Накануне ему продлили арест до 13 марта. Адвокаты неоднократно сообщали о его крайне плохом состоянии здоровья.