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Жизнь

Арестованный мэр Томска перестал ходить и болезнь грозит ему смертью

Адвокаты находящегося в СИЗО мэра Томска Ивана Кляйна заявили, что дальнейшее содержание под стражей может обернуться для него летальным исходом, сообщает РИА «Томск».

Иван Кляйн, мэр Томска.
Иван Кляйн, мэр Томска.
кадр из видео. "Российские Студенческие Отряды".

Напомним, в отношении Кляйна возбудили три уголовных дела — два по обвинению в превышении полномочий и одно за незаконное предпринимательство.

Мэра Томска задержали 13 ноября прямо во время совещания, арест ему продлили до 13 марта. Адвокаты неоднократно сообщали о крайне плохом состоянии здоровья Кляйна.

В настоящее время, как утверждает защита градоначальника, из-за болей Кляйн не способен самостоятельно передвигаться.

«В результате содержания под стражей и суровых условий применения такой меры пресечения Кляйн превратился в тяжелобольного человека, из-за болей не способного самостоятельно передвигаться и элементарно ухаживать за собой. С учетом динамики ухудшения состояния здоровья обвиняемого можно предположить, что данное продление срока содержания под стражей может носить для него летальный характер», — отметили адвокаты временно отстраненного мэра.

Защита настаивает на изменении меры пресечения на менее строгую, чтобы Кляйн смог получить полноценный уход и надлежащее лечение.

Адвокаты подчеркнули, что обязательно обжалуют решение суда о продлении срока содержания под стражей.

Ранее сообщали, что суд над женой мэра Томска перенесли из-за неявки полицейского с расцарапанной шеей.

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