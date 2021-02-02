Арестованный мэр Томска перестал ходить и болезнь грозит ему смертью

Адвокаты находящегося в СИЗО мэра Томска Ивана Кляйна заявили, что дальнейшее содержание под стражей может обернуться для него летальным исходом, сообщает РИА «Томск» .

Напомним, в отношении Кляйна возбудили три уголовных дела — два по обвинению в превышении полномочий и одно за незаконное предпринимательство.

Мэра Томска задержали 13 ноября прямо во время совещания, арест ему продлили до 13 марта. Адвокаты неоднократно сообщали о крайне плохом состоянии здоровья Кляйна.

В настоящее время, как утверждает защита градоначальника, из-за болей Кляйн не способен самостоятельно передвигаться.

«В результате содержания под стражей и суровых условий применения такой меры пресечения Кляйн превратился в тяжелобольного человека, из-за болей не способного самостоятельно передвигаться и элементарно ухаживать за собой. С учетом динамики ухудшения состояния здоровья обвиняемого можно предположить, что данное продление срока содержания под стражей может носить для него летальный характер», — отметили адвокаты временно отстраненного мэра.

Защита настаивает на изменении меры пресечения на менее строгую, чтобы Кляйн смог получить полноценный уход и надлежащее лечение.

Адвокаты подчеркнули, что обязательно обжалуют решение суда о продлении срока содержания под стражей.

Ранее сообщали, что суд над женой мэра Томска перенесли из-за неявки полицейского с расцарапанной шеей.