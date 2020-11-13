Мэра Томска задержали прямо во время совещания: надели наручники и вывели на свет

Мэра Томска Ивана Кляйна задержали в пятницу, 13 ноября, во время селекторного совещания, и в наручниках вывели из здания администрации, сообщает ТВ2 .

О задержании Кляйна изданию сообщили несколько источников, в том числе в силовых ведомствах. Пока неизвестно, в чем его обвиняют.

Кляйн руководит Томском с 2013 года — выиграл выборы мэра, получив 62,23% голосов. В 2018 году он повторно победил на выборах, получив поддержку более 50% избирателей.

Возможно, задержание связано с арестом заммэра по вопросам безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова, которого в июле 2020 года обвинили в получении крупной взятки.

Издание отмечает, что мэрскую должность в Томске называют «расстрельной». До Кляйна осудили двух глав — Александра Макарова и Николая Николайчука.

Макарова арестовали в октябре 2006 года, а в 2010 году приговорили к 12 годам строгого режима за злоупотребление служебным положением, вымогательство и получение взятки. В июне 2016 года он вышел на свободу по УДО.

Николайчука в 2015 году признали виновным в халатности — приговорили к 4 годам лишения свободы условно.

Ранее власти Томска передумали судиться с бывшей замначальницей городского благоустройства Натальей Цветковой.