Мэра Томска задержали прямо во время совещания: надели наручники и вывели на свет

О задержании Кляйна изданию сообщили несколько источников, в том числе в силовых ведомствах. Пока неизвестно, в чем его обвиняют.
Кляйн руководит Томском с 2013 года — выиграл выборы мэра, получив 62,23% голосов. В 2018 году он повторно победил на выборах, получив поддержку более 50% избирателей.
Возможно, задержание связано с арестом заммэра по вопросам безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова, которого в июле 2020 года обвинили в получении крупной взятки.
Издание отмечает, что мэрскую должность в Томске называют «расстрельной». До Кляйна осудили двух глав — Александра Макарова и Николая Николайчука.
Макарова арестовали в октябре 2006 года, а в 2010 году приговорили к 12 годам строгого режима за злоупотребление служебным положением, вымогательство и получение взятки. В июне 2016 года он вышел на свободу по УДО.
Николайчука в 2015 году признали виновным в халатности — приговорили к 4 годам лишения свободы условно.
Ранее власти Томска передумали судиться с бывшей замначальницей городского благоустройства Натальей Цветковой.
61-летний Иван Кляйн родился 8 июня 1959 года. С 1985 года — главный механик на Томском пивоваренном заводе, с 1987 года — главный инженер завода, а в 1991 году его назначили директором одного из крупнейших пивоваренных предприятий в Сибири.
Депутат Законодательной (Государственной) Думы Томской области второго (1997 — 2001 годов), третьего (2001 — 2007) и четвертого (2007 — 2011) созывов.