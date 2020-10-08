Озеленявшую город чиновницу простили по «липовому делу» и теперь она вновь озеленяет

Уголовное дело против бывшего замначальника томского благоустройства Натальи Цветковой прекратили по примирению сторон.
Чиновницу обвиняли в превышении должностных полномочий. В марте 2020 года рабочие рекламной компании повредили три липы, однако Цветкова не привлекла фирму к административной ответственности.
Кроме того, как выяснили следователи, она якобы дала указание руководству компании полностью уничтожить деревья, чтобы скрыть повреждения.
Примечательно, что рекламной компанией руководит сын замгубернатора Томской области — об этом пишут местные СМИ.
«После неприятного инцидента Цветкова покинула мэрию города. Сейчас она возглавляет „Горзеленхоз“ в Новосибирске и вновь отвечает за озеленение», — отмечает издание.
Напомним, ранее в Барнауле в центре скандала оказался экс-глава местного «Горзеленхоза» Сергей Гончаров — его задержали при получении взятки за ликвидацию последствий урагана.
В августе 2020 года суд лишил Гончарова автомобиля Land Cruiser, конфисковав «четырехколесного друга» в доход государства.