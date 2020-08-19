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Жизнь

Экс-главу барнаульского «Горзеленхоза», пойманного на взятках, лишили автомобиля Land Cruiser

Вступил в законную силу приговор бывшему директору барнаульского МУП «Горзеленхоз» Сергею Гончарову, сообщает прокуратура Алтайского края.

Сергей Гончаров.
Сергей Гончаров.
politsib.ru

Напомним, Гончарова в сентябре 2018 года задержали при получении взятки за ликвидацию последствий урагана в Барнауле. Тогда сообщали, что он потребовал от предпринимателя 222 тыс. рублей.

Следствие выяснило, что коррупционные дела Гончаров «проворачивал» при посредничестве главного инженера предприятия Евгения Резанцева.

«Общий размер взяток, полученных Гончаровым при посредничестве Резанцева, составил 614 тыс. рублей, размер причиненного в результате хищения ущерба предприятию — более 716 тыс. рублей», — рассказали в прокуратуре.

В Барнауле задержали руководителя &quot;Горзеленхоза&quot;.
В Барнауле задержали руководителя «Горзеленхоза».
Скрин с видео.

С учетом смягчающих обстоятельств и частичного возмещения ущерба виновным назначили наказание — штрафы в размере 3 млн рублей (Гончарову) и 2 млн рублей. Также их лишили права занимать определенные должности.

Однако суд апелляционной инстанции изменил приговор, конфисковав в доход государства автомобиль Toyota Land Cruiser, оставшийся после исполнения приговора в части гражданского иска — в дополнение к штрафу.

Ранее altapress.ru рассказал, как «Горзеленхоз» распределял миллионы из бюджета — под руководством задержанного за взятку директора.

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