Глава барнаульского «Горзеленхоза» вместе с подельником признались во взятках и откатах

Уголовное дело в отношении экс-директора МУП «Горзеленхоз» Сергея Гончарова передали в суд. Оказалось, что в преступной деятельности ему помогал главный инженер предприятия. Следователи СУ СКР по Алтайскому краю рассказали подробности про откаты и сумму взяток.

По версии следствия, Гончаров при соучастии и посредничестве главного инженера требовал от индивидуальных предпринимателей и компаний взятки за заключение и подписание договоров на благоустройство Барнаула.

В сентябре 2018 года после получения части взятки Гончарова задержали сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю. В ходе предварительного следствия установили его причастность к совершению шести эпизодов получения взяток.

Кроме того, обнаружили несколько эпизодов хищения средств МУПа: директор заключал ряд фиктивных договоров, оплата по которым возвращалась ему от контрагентов. Все это при посредничестве главного инженера за вознаграждение.

«За период преступной деятельности обвиняемые незаконно получили денежные средства на сумму более 1 млн 400 тыс. рубле», — заявили в следкоме.

Обвиняемые вину признали. На их имущество наложили арест.

В Барнауле задержали руководителя «Горзеленхоза». Скрин с видео.

Сергей Гончаров ранее работал на предприятиях города, в том числе на Барнаульском предприятии по поставкам металлопродукции. С 1996 года — в компании «ФПК». С 2002 года работал в муниципальном унитарном предприятии «Специализированная похоронная служба», в июне 2012 года его назначили руководителем похоронной службы.