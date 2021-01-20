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Жизнь

На мэра Томска возбудили третье уголовное дело «за страсть к пиву»

В отношении мэра Томска Ивана Кляйна возбудили еще одно уголовное дело, связанное с незаконным предпринимательством, сообщает региональный СК.

Иван Кляйн, мэр Томска.
Иван Кляйн, мэр Томска.
кадр из видео. "Российские Студенческие Отряды".

По версии следствия, Кляйн принимал участие в управлении деятельностью томского пивоваренного завода.

«В период с октября 2013 года по ноябрь 2020 года лично, а также через доверенное лицо принимал участие в управлении деятельностью ОАО „Томское пиво“, одним из акционеров которого он является», — рассказали в ведомстве.

Должность мэра помогала Кляйну оказывать покровительство организации «в решении возникающих вопросов с органами власти и иными структурами».

Третье дело соединили в одно производство с возбужденными ранее двумя делами о превышении должностных полномочий.

Ранее уголовное дело завели на жену Кляйна, выкинувшую из окна подушку с миллиардом рублей.

Напомним, мэра Томска задержали 13 ноября прямо во время совещания. После в сети появилось видео, как Кляйна в наручниках выводят из здания мэрии.

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