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Дело завели на жену мэра Томска, выкинувшую из окна подушку с миллиардом рублей

В Томске возбудили уголовное дело в отношении Галины Кляйн — жены арестованного мэра города Ивана Кляйна, сообщает РИА «Новости».

Задержание мэра Томска Ивана Кляйна. 13 ноября 2020 года
Задержание мэра Томска Ивана Кляйна. 13 ноября 2020 года
Скриншот оперативной съемки СК РФ

Напомним, мэра Томска задержали 13 ноября прямо во время совещания.

После в сети появилось видео, как Кляйна в наручниках выводят из здания мэрии.

Во время обысков, когда в элитную пятиэтажку нагрянули оперативники, супруга градоначальника выбросила из окна подушку, в которой хранились карты российских и швейцарских банков — порядка 1,3 млрд рублей. Всего же на личных счетах нашли более 7 млрд.

Теперь выяснилось, что Галина Кляйн «напала» на силовиков: ей вменяют сопротивление при проведении обыска.

«Отделом особо важных дел СК России по Томской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ОАО „Томское пиво“ Кляйн Галины Ивановны. Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти», — отмечает издание.

В региональном СК подтвердили возбуждение уголовного дела в отношении «жительницы Томска», однако не назвали имя женщины, оказавшей сопротивление правоохранителям.

«По предварительным данным, 13 ноября 2020 года подозреваемая, находясь в квартире по месту своего проживания, причинила телесные повреждения сотруднику правоохранительных органов, находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей», — рассказали в ведомстве.

Стоит отметить, что Галина Кляйн подготовилась к обыскам. Выброшенную подушку поймал водитель предприятия «Томское пиво» и попытался спрятать в салоне машины, но мужчину задержали.

Ранее в Барнауле по подозрению в мошенничестве задержали руководителей известной медицинской сети.

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