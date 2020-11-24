Дело завели на жену мэра Томска, выкинувшую из окна подушку с миллиардом рублей

В Томске возбудили уголовное дело в отношении Галины Кляйн — жены арестованного мэра города Ивана Кляйна, сообщает РИА «Новости» .

Напомним, мэра Томска задержали 13 ноября прямо во время совещания.

После в сети появилось видео, как Кляйна в наручниках выводят из здания мэрии.

Во время обысков, когда в элитную пятиэтажку нагрянули оперативники, супруга градоначальника выбросила из окна подушку, в которой хранились карты российских и швейцарских банков — порядка 1,3 млрд рублей. Всего же на личных счетах нашли более 7 млрд.

Теперь выяснилось, что Галина Кляйн «напала» на силовиков: ей вменяют сопротивление при проведении обыска.

«Отделом особо важных дел СК России по Томской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ОАО „Томское пиво“ Кляйн Галины Ивановны. Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти», — отмечает издание.

В региональном СК подтвердили возбуждение уголовного дела в отношении «жительницы Томска», однако не назвали имя женщины, оказавшей сопротивление правоохранителям.

«По предварительным данным, 13 ноября 2020 года подозреваемая, находясь в квартире по месту своего проживания, причинила телесные повреждения сотруднику правоохранительных органов, находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей», — рассказали в ведомстве.

Стоит отметить, что Галина Кляйн подготовилась к обыскам. Выброшенную подушку поймал водитель предприятия «Томское пиво» и попытался спрятать в салоне машины, но мужчину задержали.

Ранее в Барнауле по подозрению в мошенничестве задержали руководителей известной медицинской сети.