Подушка, карты, миллиард. СМИ выяснили, как жена арестованного томского мэра пыталась спрятать деньги

Жена мэра Томска Ивана Кляйна перед обыском выбросила из окна в подушке карты с 1,3 млрд рублей. Экспромт не удался: предприимчивая мадам попалась следователям.

В громком коррупционном деле томского мэра Ивана Кляйна появился неожиданный поворот. Оказывается, его жена пыталась спасти перед обысками заначку с миллиардом рублей.

Во время обысков, когда в элитную пятиэтажку нагрянули оперативники, супруга градоначальника спешно попыталась спасти заначку. Женщина выбросила в окно подушку из супружеской спальни.





«Подушку поймал мужчина, как позже выяснилось, водитель предприятия „Томское пиво“, и попытался спешно спрятать ее в своем автомобиле, — сообщил „КП“ источник в правоохранительных органах региона. — Водитель был задержан».





Следователи нашли в подушке карты российских и швейцарских банков, на счетах которых находится порядка 1,3 млрд рублей. Всего же на личных счетах семьи Кляйн силовики насчитали более 7 млрд рублей.



В субботу, 14 ноября, в Кировском районном суде города Томска состоялось заседание по избранию меры пресечения для мэра Ивана Кляйна. Длилось оно около шести часов. Толпа людей, собравшихся у здания, ждала до позднего вечера.

Иван Кляйн , мэр Томска. кадр из видео. «Российские Студенческие Отряды».

В основном это были группы поддержки с завода «Томское пиво», главным акционером которого являлся местный мэр, а его супруга возглавляет предприятие. Оно только за прошлый год принесло 5,21 млрд рублей, и глава города явно не бедствовал.

Мэр Томска владеет тремя земельными участками общей площадью в 2,5 тысячи квадратных метров, гаражным боксом, нежилым помещением площадью 16,8 квадратных метра. Супруга Кляйна задекларировала участок в 510 квадратных метров, квартиру в 188 «квадратов», 1/3 долю в квартире площадью 96,8 квадратных метра и гаражный бокс.