Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 ноября 0°C
Жизнь

Подушка, карты, миллиард. СМИ выяснили, как жена арестованного томского мэра пыталась спрятать деньги

Жена мэра Томска Ивана Кляйна перед обыском выбросила из окна в подушке карты с 1,3 млрд рублей. Экспромт не удался: предприимчивая мадам попалась следователям.

Задержание мэра Томска Ивана Кляйна. 13 ноября 2020 года
Задержание мэра Томска Ивана Кляйна. 13 ноября 2020 года
Скриншот оперативной съемки СК РФ

В громком коррупционном деле томского мэра Ивана Кляйна появился неожиданный поворот. Оказывается, его жена пыталась спасти перед обысками заначку с миллиардом рублей.

Во время обысков, когда в элитную пятиэтажку нагрянули оперативники, супруга градоначальника спешно попыталась спасти заначку. Женщина выбросила в окно подушку из супружеской спальни.



«Подушку поймал мужчина, как позже выяснилось, водитель предприятия „Томское пиво“, и попытался спешно спрятать ее в своем автомобиле, — сообщил „КП“ источник в правоохранительных органах региона. — Водитель был задержан».



Следователи нашли в подушке карты российских и швейцарских банков, на счетах которых находится порядка 1,3 млрд рублей. Всего же на личных счетах семьи Кляйн силовики насчитали более 7 млрд рублей.

В субботу, 14 ноября, в Кировском районном суде города Томска состоялось заседание по избранию меры пресечения для мэра Ивана Кляйна. Длилось оно около шести часов. Толпа людей, собравшихся у здания, ждала до позднего вечера.

Иван Кляйн, мэр Томска.
Иван Кляйн, мэр Томска.
кадр из видео. «Российские Студенческие Отряды».

В основном это были группы поддержки с завода «Томское пиво», главным акционером которого являлся местный мэр, а его супруга возглавляет предприятие. Оно только за прошлый год принесло 5,21 млрд рублей, и глава города явно не бедствовал.

Мэр Томска владеет тремя земельными участками общей площадью в 2,5 тысячи квадратных метров, гаражным боксом, нежилым помещением площадью 16,8 квадратных метра. Супруга Кляйна задекларировала участок в 510 квадратных метров, квартиру в 188 «квадратов», 1/3 долю в квартире площадью 96,8 квадратных метра и гаражный бокс.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость