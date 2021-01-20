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Жизнь

Суд над женой мэра Томска перенесли из-за неявки полицейского с расцарапанной шеей

Суд над Галиной Кляйн, женой временно отстраненного мэра Томска Ивана Кляйна, перенесли из-за неявки потерпевшего, сообщает Babr24.

Идет заседание. Суд.
Идет заседание. Суд.
Анна Зайкова

Напомним, в ноябре 2020 года силовики проводили обыски в квартире Кляйна в элитной пятиэтажке. Его супруга выбросила из окна подушку с миллиардом рублей.

Кроме того, она применила в отношении представителя власти насилие, не опасное для жизни или здоровья — за это возбудили уголовное дело.

«20 января в Кировском районном суде Томска должно было пройти судебное заседание. Перенесли на 26 января, поскольку не явился пострадавший сотрудник правоохранительных органов», — отмечает издание.

Галину Кляйн обвинили в причинении телесных повреждений одному из оперативников. Якобы она сначала не пускала полицейского в квартиру, а затем расцарапала ему шею.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в декабре 2020 года. Женщина полностью признала вину, теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Накануне на Ивана Кляйна возбудили третье уголовное дело — за участие в управлении деятельностью томского пивоваренного завода.

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