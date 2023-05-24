Работа с недвижимостью, отношения с людьми! И так 30 лет

Компания «зАмок плюс» в этом году отмечает 30-­летний юбилей. За эти годы ей удалось стать одной из крупнейших и опытных риэлторских компаний региона. Руководитель агентства недвижимости Андрей Замороко поделился с читателями aitapress.ru секретом успешного и устойчивого предпринимательства в сфере недвижимости.

— Как и когда вы стали заниматься недвижимостью?

— Это были «счастливые 90-е»! Время, когда к тем, кто хотел не просто выживать, а жить достойно, идеи приходили сами. В риэлторский мир я попал благодаря встрече с товарищем, который и пригласил меня попробовать свои силы в этой сфере. Эта встреча для меня стала судьбоносной. Профессия риэлтора сразу захватила меня целиком и полностью. Я жил этим делом, а значит, и развивался. Как результат — вот уже 30 лет у меня компания недвижимости «зАмок-плюс», где вместе со мной работает прекрасная команда профессионалов. За эти годы я убедился в том, что бизнесом не стоит заниматься тем, кто не готов к неудачам. Хотя бы временно, но они будут.

— Минувший год был непростым для рынка недвижимости. Какие проблемы возникали перед агентством и как вы, как руководитель, их решали?

— Лицо любой организации — ее руководитель. Он олицетворяет собой идею и дух компании, задает вектор ее развития. Прошедший год был действительно сложным для всей страны, для всех отраслей ее экономики. Не обошли сложности и рынок недвижимости. Нам помогает наш большой опыт: в этом году мы отметили 30 лет с момента создания агентства, за это время пережили не один кризис и выстояли!

Сейчас ситуация сложная, но не кризисная. В кризисные времена профессионализм команды играет огромную роль. У нас существуют и строго соблюдаются внутренние стандарты работы, формализованный и отлаженный технологический процесс оказания услуг. Действует многоуровневая система контроля над подготовкой к сделке, обеспечивающая юридическую подготовку документов, безопасность проведения расчетов и конфиденциальность информации. «Работа с недвижимостью — отношения с людьми!» Клиенту спокойнее, когда он уверен в том, что его сопровождает специалист, обладающий всеми необходимыми знаниями и опытом, тот, кто сумеет отстоять его права.

— Какие важные проекты (кроме бизнеса) есть в вашей жизни?

— Занимаясь коммерческой деятельностью, я неуклонно погружался в общественную деятельность. Это важная сфера жизни человека, в основе которой лежит потребность в самовыражении. Я убежден, что она является и полезной для окружающих. В моем случае она реализуется в стремлении организовать, объединить людей, связанных общими интересами по роду деятельности. В связи с этим с 2011 года являюсь действительным членом Алтайской торгово-промышленной палаты Барнаула. Объединение людей уже давно стало самостоятельной профессией и превратилось в комплекс знаний и технологий, точно так же, как, скажем, производство кирпича и бетона. Человек — это социальное существо, и раскрывается он исключительно в среде своих.

А своя среда — это профсоюз. В 2019 году избран на должность председателя Алтайской краевой организации профессионального союза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ. Силу профсоюза я вижу в его массовости, в сплоченности его членов, в энергичном и принципиальном комитете, который решает социальные проблемы, отстаивает права и интересы человека труда! Поэтому именно сейчас, во время политических кризисов и общей нестабильности, люди как никогда подсознательно ищут формы взаимодействия друг с другом, обеспечивающие максимальную устойчивость, выстраивают социальные связи, основанные не на конкуренции, а на сотрудничестве, создают среду для жизни, работы и отдыха, совместных проектов, путешествий и образования.

На самом деле, мало что изменилось. Все как и две тысячи лет назад: научись дружить, стань настоящим другом, а все остальное приложится!

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