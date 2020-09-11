Работающим пенсионерам хотят пересчитать пенсии с 2015 года

Соответствующий законопроект рассмотрят депутаты Госдумы в осеннюю сессию, заявил один из авторов инициативы, зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.
Речь идет о реализации принятой поправки в Конституцию. Согласно документу, пересматривать как минимум раз в год должны все виды пенсий, существующие в РФ.
Также законопроект предполагает доиндексацию и пересчет выплат для работающих пенсионеров начиная с 2015 года, по итогам которого индексация составила 4% вместо 12,9% официального уровня инфляции.
Для компенсации выплат потребуется порядка 1,3 трлн рублей.
«Мы вышли с инициативой разработки федерального закона. До сих пор индексация, например, для работающих пенсионеров откладывалась с 2016 года на более поздний срок, наш законопроект должен исправить эту ситуацию», — цитируют «Известия» Емельянова.
В профильном комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов инициативу поддерживают, пишет ura.ru. Глава комитета, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что закон нужен, так как этого требуют новые нормы Конституции.
В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами, однако положительных решений по этому вопросу не выносилось.