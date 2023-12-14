Работники Алтай-Кокса стали лидерами конкурса профмастерства среди представителей четырех предприятий Группы НЛМК.

В первой части практического задания финалисты выполняли инструментальный контроль размеров детали и составляли ее эскиз. Далее нужно было разобрать и собрать шестеренчатый гидравлический насос, изменив его исполнение с левого на правое, либо с правого на левое.
Конкурсная комиссия оценивала правильный выбор инструмента, материала, оснастки, порядок разборки и сборки насоса, качество и время выполнения работы, соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности.
В итоге «Лучшим слесарем по обслуживанию и ремонту оборудования дивизиона «Сырье» признан Сергей Светлаков, слесарь-ремонтник специализированного цеха по ремонту коксохимического оборудования (СЦРКО) Алтай-Кокса. Второе место занял представитель Стойленского ГОКа Артур Гельвер. На третьем месте – Василий Тишаков, слесарь по сборке металлоконструкций СЦРКО алтайской площадки.
Победителей отметили дипломами, подарками и денежными премиями, а также корпоративными знаками отличия «Лучший по профессии».