Девять представителей четырех предприятий сырьевого дивизиона Группы НЛМК (Алтай-Кокса, Стойленского ГОКа, Стагдока, Доломита) приняли участие в конкурсе профессионального мастерства среди слесарей по обслуживанию и ремонту оборудования. В суперфинале, который прошел на СГОКе, за звание лучших боролись призеры аналогичных соревнований на своих площадках.

В первой части практического задания финалисты выполняли инструментальный контроль размеров детали и составляли ее эскиз. Далее нужно было разобрать и собрать шестеренчатый гидравлический насос, изменив его исполнение с левого на правое, либо с правого на левое.

Конкурсная комиссия оценивала правильный выбор инструмента, материала, оснастки, порядок разборки и сборки насоса, качество и время выполнения работы, соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности.

Работники Алтай-Кокса стали лидерами конкурса профмастерства среди представителей четырех предприятий Группы НЛМК. Фото предоставлено компанией Алтай-Кокс.

В итоге «Лучшим слесарем по обслуживанию и ремонту оборудования дивизиона «Сырье» признан Сергей Светлаков, слесарь-ремонтник специализированного цеха по ремонту коксохимического оборудования (СЦРКО) Алтай-Кокса. Второе место занял представитель Стойленского ГОКа Артур Гельвер. На третьем месте – Василий Тишаков, слесарь по сборке металлоконструкций СЦРКО алтайской площадки.

Победителей отметили дипломами, подарками и денежными премиями, а также корпоративными знаками отличия «Лучший по профессии».