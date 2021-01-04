Ракшин, Отмашкин, Гатилов. Стало известно, кто больше всех пополнял бюджет Барнаула

Более 40 млн рублей
Вот тройка самых крупных налогоплательщиков платит в бюджет Барнаула, от которых поступает более 40 млн рублей в год.
Это «Главалтайстрой» — компания, связанная с Владимиром Отмашкиным, руководителем ИСК «Союз», «Барнаульский водоканал» — дочка федеральной структуры «РВК-инвест» (близкая к известному бизнесмену Михаилу Фридману).
В этой же группе РЖД — акционерное общество, 100% которого принадлежит государству.
20−40 млн рублей
Здесь две позиции занимают компании семьи Александра Ракшина — «Розница К-1» и ПКФ «Мария-Ра», третью — завод «Барнаултрансмаш».
10−20 млн рублей
Из шести налогоплательщиков, от которых поступают суммы в диапазоне от 10 до 20 млн рублей, две вновь занимают компании семьи Александра Ракшина — «Первый» и «Розница».
В эту же группу входят две строительных компании — «Жилищная инициатива» СЗ «Строительная инициатива» Юрия Гатилова.
Еще две позиции занимают компания «НОРТЕК» (шинный завод) и барнаульский МУП «Горэлектротранс».
Сколько всего заплатят в бюджет
Власти Барнаула рассчитывают, что в 2021 году в бюджет города поступит 15,5 млрд рублей. 53% из них — трансферты из вышестоящих бюджетов.
Информация опубликована в брошюре «Бюджет для граждан» на 2021 год, подготовленной комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике Барнаула.