Раскрыта часть доходов, которую тратят на еду жители России и благополучных стран

Россия занимает 31-е место в рейтинге европейских стран по доле расходов на еду в семейном бюджете, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на свое исследование.

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Помимо расходов на еду в исследовании указана доля трат на табачные изделия и алкогольные напитки, на посещение ресторанов, кафе и отелей, а также на досуг и культуру.

«Рейтинг составлен на основе официальных данных о бюджетах домашних хозяйств в государствах Европы», — отмечает агентство.

Жители Люксембурга оказались европейскими лидерами — на продукты питания у них уходит 8,4% зарплаты. На вредные привычки — 1,3%, на рестораны — 8,5%, на культуру — 6,2%.

В первую десятку также вошли Нидерланды, Великобритания, Ирландия, Германия, Финляндия, Австрия, Норвегия, Дания и Швейцария — на еду тратят менее 12,1% дохода.

Кошелек , зарплата. СС0

Россия занимает 31 место. На питание здесь тратят 29,7% зарплаты, на вредные привычки — 3%, на рестораны — 3,5%, на культуру — 8,4%.

Казахстан замыкает список из 40 европейских стран — на питание уходит 49,4%.

А что там у украинцев? Братское государство на предпоследнем 39 месте: на еду — 47,9%, на вредные привычки — 1,8%, на рестораны — 2,6%, на культуру — 2,8%.

Кстати, больше всего на рестораны тратят в Греции и Швейцарии — более 11%. Культуру считают важной в Швеции (18,7%) и Великобритании (13,1%). Алкоголь и табак любят в Румынии — 8,2%.

Ранее президент России Владимир Путин возмутился ценами в магазинах и потребовал не допустить нехватки денег у населения на продукты питания.