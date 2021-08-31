Растущая зарплата в Алтайском крае все равно остается самой низкой в Сибири

Среднемесячная зарплата в регионах Сибири составила 46,8 тыс. рублей, а в Алтайском крае — 31,3 тыс. рублей, сообщает «Новосибирскстат».

По итогам шести месяцев 2021 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата, включая налоги и другие удержания, в СФО составила 46,8 тыс. рублей.

«Это на 9,3% больше, чем отмечалось по итогам первого полугодия прошлого года», — подчеркнули аналитики.

В тройке лидеров находятся Красноярский край (58,6 тыс. рублей), Иркутская область (52,7) и Томская область (50,1).

Меньше всего зарабатывали жители Алтайского края (31,3 тыс. рублей) и Республики Алтай (37,9).

В Омской области в среднем получают 39,7 тыс. рублей, в Новосибирской области и Туве соответственно 43,7 и 45,4 тыс. рублей.

Хакасия, занимавшая в первом полугодии 2020 года четвертое место, уступила позицию Кемеровской области — 46,1 и 46,6 тыс. рублей соответственно.

Эксперты пояснили, что более высокие зарплаты в регионах-лидерах связаны с особенностями экономики и величиной применяемого районного коэффициента.

Ранее сообщали, что рост зарплаты в Алтайском крае еще немного подрос — за месяц доходы жителей увеличились на 0,5%, а за полгода — на 8,9%.