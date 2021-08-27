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Экономика

Рост зарплаты на Алтае еще немного подрос: за месяц доходы жителей увеличились на 0,5%

В Алтайском крае по итогам шести месяцев 2021 года зарплата работников увеличилась на 8,9%, сообщает региональное управление по труду и занятости.

Зарплата. Доходы. Финансы.
Зарплата. Доходы. Финансы.
altapress.ru

Напомним, в июле сообщали, что на 8,4% выросла зарплата в крае по итогам пяти месяцев 2021 года.

Таким образом, доходы жителей региона за месяц еще немного выросли — в среднем на 0,5%.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников Алтайского края увеличилась на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 31328 рублей, в том числе фонд оплаты труда по полному кругу организаций за рассматриваемый период увеличился на 5,8%", — рассказали в управлении.

Реальная зарплата с учетом инфляции выросла на 2,2%, подчеркнули в ведомстве.

Более 228 тыс. работников (40,8%) имеют доходы выше среднекраевого, то есть более 31 328 рублей.

«Для обеспечения роста зарплаты во все региональные, отраслевые и территориальные соглашения включены обязательства работодателей по ежегодному повышению уровня оплаты труда <…> Рост зарплаты остается в числе приоритетных задач деятельности правительства края», — отметили в управлении.

Ранее сообщили, что растущая зарплата в Алтайском крае все равно остается самой низкой в Сибири.

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