Растущая зарплата в Алтайском крае все равно осталась самой низкой в Сибири

Алтайский край мертвой хваткой держится за последнее место среди регионов Сибири по уровню средней заработной платы. Актуальные данные опубликовал Новосибирскстат.

По итогам пяти месяцев этого года средняя зарплата в Алтайском крае составила 30,6 тыс. рублей. Ранее местные власти заявили, что эта цифра выросла на 8,4%.

При этом уровень средней заработной платы в Сибирском федеральном округе — 45,7 тыс. рублей.

Самый большие средние зарплаты в Красноярском крае (56,9 тыс. рублей), Иркутской (51,3 тыс. рублей) и Томской (48,7 тыс. рублей) областях.

Не могут похвастать большими заработками в Омской области (39,1 тыс. рублей) и Республике Алтай (36,7 тыс. рублей).