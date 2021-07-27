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Жизнь

Растущая зарплата в Алтайском крае все равно осталась самой низкой в Сибири

Алтайский край мертвой хваткой держится за последнее место среди регионов Сибири по уровню средней заработной платы. Актуальные данные опубликовал Новосибирскстат.

Накопления. Доход.
Накопления. Доход.
Pixabay.com

По итогам пяти месяцев этого года средняя зарплата в Алтайском крае составила 30,6 тыс. рублей. Ранее местные власти заявили, что эта цифра выросла на 8,4%.

При этом уровень средней заработной платы в Сибирском федеральном округе — 45,7 тыс. рублей.

Самый большие средние зарплаты в Красноярском крае (56,9 тыс. рублей), Иркутской (51,3 тыс. рублей) и Томской (48,7 тыс. рублей) областях.

Не могут похвастать большими заработками в Омской области (39,1 тыс. рублей) и Республике Алтай (36,7 тыс. рублей).

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