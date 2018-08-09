Как правительство компенсирует аграриям рост цен на ГСМ и почему Алтаю достанется больше всех?

5 Чего стоит ожидать дальше?

«Агроинвестор» сообщает, что еще в конце июня министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на встрече с президентом Владимиром Путиным отмечал: убытки аграриев из-за роста стоимости топлива в первом полугодии достигли 12 млрд рублей. Позднее в ходе заседания комитета Госдумы по аграрным вопросам он назвал сумму в 10−11 млрд и признал, что столько на компенсацию затрат Минсельхозу не дадут.

Правда, глава аграрного комитета Госдумы Владимир Кашин говорил, что правительство нашло возможность оперативно выделить 5 млрд рублей, но в дальнейшем сумму могут увеличить до 12 млрд рублей.