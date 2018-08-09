Как правительство компенсирует аграриям рост цен на ГСМ и почему Алтаю достанется больше всех?

Как сообщает журнал «Агроинвестор», объем дополнительных субсидий составит 6,3 млрд рублей — 5 млрд рублей из федерального бюджета, еще 1,3 млрд добавят регионы. Самые большие суммы направят в Алтайский край (336 млн), Ростовскую (312 млн) и Оренбургскую области (238 млн). Поддержку получат 79 регионов страны.
Деньги будут распределять пропорционально посевным площадям. В Алтайском крае они самые большие среди всех регионов страны, отсюда и повышенная сумма.
Депутат Госдумы Геннадий Кулик оценивал, что аграрии страны получат около 100 рублей на гектар. Однако не исключено, что в разных регионах эта сумма может меняться. Уже известно, что при распределении компенсаций в Алтайском крае коэффициенты по почвенно-климатическим зонам учитываться не будут, как и наличие в хозяйствах животноводства. Поддержка будет распределяться на площади под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми культурами.
В июле на аграрном семинаре в Зональном районе врио губернатора Виктор Томенко сообщил, что компенсации за рост цен на ГСМ перечислят в конце августа-начале сентября. Учитывая, что нагоняй Дмитрий Медведев уже дал, постановление правительства опубликовано, есть вероятность, что процедура ускорится.
«Агроинвестор» сообщает, что еще в конце июня министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на встрече с президентом Владимиром Путиным отмечал: убытки аграриев из-за роста стоимости топлива в первом полугодии достигли 12 млрд рублей. Позднее в ходе заседания комитета Госдумы по аграрным вопросам он назвал сумму в 10−11 млрд и признал, что столько на компенсацию затрат Минсельхозу не дадут.
Правда, глава аграрного комитета Госдумы Владимир Кашин говорил, что правительство нашло возможность оперативно выделить 5 млрд рублей, но в дальнейшем сумму могут увеличить до 12 млрд рублей.