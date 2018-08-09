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9 августа
Экономика
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Как правительство компенсирует аграриям рост цен на ГСМ и почему Алтаю достанется больше всех?

В начале августа Дмитрий Медведев распорядился ускорить доведение до аграриев компенсации за весенний рост цен на ГСМ. Председатель правительства был не доволен: уборка урожая в регионах уже началась, а обещанные деньги людям приходится ждать. На днях на сайте правительства все же появился официальный документ, регламентирующий данную форму поддержки. Как она будет распределяться?

Уборка урожая.
Уборка урожая.
Олег Богданов
1 Сколько средств выделит правительство?

Как сообщает журнал «Агроинвестор», объем дополнительных субсидий составит 6,3 млрд рублей — 5 млрд рублей из федерального бюджета, еще 1,3 млрд добавят регионы. Самые большие суммы направят в Алтайский край (336 млн), Ростовскую (312 млн) и Оренбургскую области (238 млн). Поддержку получат 79 регионов страны.

2 Почему Алтайскому краю досталось больше других?

Деньги будут распределять пропорционально посевным площадям. В Алтайском крае они самые большие среди всех регионов страны, отсюда и повышенная сумма.

В Алтайском крае продолжается уборка гречихи
В Алтайском крае продолжается уборка гречихи
Олег Богданов
3 Как будут распределяться средства внутри региона?

Депутат Госдумы Геннадий Кулик оценивал, что аграрии страны получат около 100 рублей на гектар. Однако не исключено, что в разных регионах эта сумма может меняться. Уже известно, что при распределении компенсаций в Алтайском крае коэффициенты по почвенно-климатическим зонам учитываться не будут, как и наличие в хозяйствах животноводства. Поддержка будет распределяться на площади под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми культурами.

4 Когда в регион придут деньги?

В июле на аграрном семинаре в Зональном районе врио губернатора Виктор Томенко сообщил, что компенсации за рост цен на ГСМ перечислят в конце августа-начале сентября. Учитывая, что нагоняй Дмитрий Медведев уже дал, постановление правительства опубликовано, есть вероятность, что процедура ускорится.

В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года
В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года
Олег Богданов
5 Чего стоит ожидать дальше?

«Агроинвестор» сообщает, что еще в конце июня министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на встрече с президентом Владимиром Путиным отмечал: убытки аграриев из-за роста стоимости топлива в первом полугодии достигли 12 млрд рублей. Позднее в ходе заседания комитета Госдумы по аграрным вопросам он назвал сумму в 10−11 млрд и признал, что столько на компенсацию затрат Минсельхозу не дадут.

Правда, глава аграрного комитета Госдумы Владимир Кашин говорил, что правительство нашло возможность оперативно выделить 5 млрд рублей, но в дальнейшем сумму могут увеличить до 12 млрд рублей.

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