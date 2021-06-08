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Экономика

Разобраться с индексацией пенсий попросили Путина профсоюзы

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться с индексацией пенсий работающим пенсионерам, сообщается на сайте Общероссийского союза.

Пенсионеры. Уровень жизни. Уличная торговля.
Пенсионеры. Уровень жизни. Уличная торговля.
Михаил Хаустов

В организации выразили озабоченность — соответствующее поручение главы государства до сих пор не реализовано. Правительство не одобрило ни один из предложенных законопроектов и при этом не внесло свой вариант по этому вопросу, указали профсоюзы.

«Затянувшаяся пауза сдерживает решение вопроса по изменению материального положения многих тысяч пенсионеров», — предупреждает ФНПР.

Пенсии работающим пенсионерам перестали повышать еще в 2016 году. Поводом для этого была названа экономия бюджета Пенсионного фонда, пишет Lenta.ru.

В декабре 2020 года президент Владимир Путин заявил, что для возвращения индексации необходимо найти на это деньги. Российский лидер отметил, что власти думают, как решить вопрос.

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