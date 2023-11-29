В Алтайском филиале «Ростелекома» состоялась встреча разработчиков операционной системы Аврора — компании «Открытая мобильная платформа» — с жителями Барнаула, пожелавшими участвовать в тестировании отечественного ПО. На встрече энтузиасты, которым интересно испытывать отечественные продукты и вносить свой вклад в разработку российских решений, поделились первыми впечатлениями, узнали, как стать членами сообщества Авроры и задали кураторам проекта интересующие их вопросы.

Всего в программу бета-тестирования вошли 28 барнаульцев. Во время встречи смартфоны с установленной в них ОС Аврора и приглашение работать в команде получили первые шесть человек: Алексей Мусихин, Сергей Омаров, Дмитрий Саква, Алексей Ефименко, Александр Левашев и Дмитрий Капустин. Остальным участниками гаджеты российского производства вручат уже с новой, пятой версией ПО через несколько дней.

Я увидел в группе «Барнаул Digital» (Барнаул Диджитал), что идет набор на закрытый бета-тест. Конечно, интересно быть одним из первых в мире российского IT: сравнить нашу систему с зарубежной, понять, чем они отличаются, уступаем мы или лучше. Хочу посмотреть и с точки зрения профессионального айтишника и с точки зрения рядового пользователя. Для меня главное — автономность устройства и скорость работы при решении рядовых задач: звонков, навигации, поиска в интернете и так далее. Тестовый телефон будет у меня вторым устройством. Потом уже посмотрим, можно его использовать как основной или только для определенных задач, — сообщил Алексей Мусихин, бета-тестер из Барнаула.

Разработчики ОС Аврора провели встречу с бета-тестерами из Барнаула. Фото предоставлено пресс-службой «Ростелекома». Разработчики ОС Аврора провели встречу с бета-тестерами из Барнаула. Фото предоставлено пресс-службой «Ростелекома». Разработчики ОС Аврора провели встречу с бета-тестерами из Барнаула. Фото предоставлено пресс-службой «Ростелекома». Разработчики ОС Аврора провели встречу с бета-тестерами из Барнаула. Фото предоставлено пресс-службой «Ростелекома».

По информации разработчиков, подача новых заявок принимается из всех крупных городов России, а анкета всегда доступна для заполнения на сайте программы. На данный момент у компании более 12 тысяч заявок от желающих принять участие в тестировании ОС Аврора. В итоге к команде бета-тестеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Иннополиса, Нижнего Новгорода, Тулы, Новосибирска, Екатеринбурга присоединились и жители Барнаула. Расширяется и спектр устройств, на которых проходит тестирование: этой осенью добавятся 50 новых планшетов БайтЭрг МВК T2101 и 200 планшетов Fplus (Эфплюс).

Развивая линейку наших мобильных устройств, мы думаем и о том, как на них будет работать ПО отечественных разработчиков. Участие в программе бета-тестирования ОС Аврора повышает востребованность и узнаваемость наших гаджетов за счет увеличения количества и качества прикладного ПО. Во-первых, это отличная возможность познакомить разработчиков приложений с нашим оборудованием. Во-вторых, изучение операционной системы непосредственно на использующем ее устройстве помогает повысить ее стабильность и оптимизировать производительность. В итоге мы, наши партнеры из ОМП и потенциальные заказчики — все в плюсе, — отметил главный исполнительный директор производителя ИТ-оборудования Fplus Михаил Волков.

2023 год стал для программы бета-тестирования периодом активного роста и масштабирования, — комментирует руководитель бета-программы ОС Аврора Татьяна Казнова. — Мы значительно увеличили как количество регионов, так и число устройств, работающих под управлением ОС Аврора. И, что важнее всего, увеличиваем число бета-тестеров. К концу 2024 года планируем удвоить число участников бета-программы.