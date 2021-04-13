Развилка: Россия рискует навсегда отстать в передовых технологиях

Россия на текущий день является малозаметным участником глобального рынка передовых производственных технологий и рискует навсегда отстать от технологических лидеров, следует из доклада НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ), которые приводит РБК.

ХIХ век. Сереброплавильный завод, закрыт в 1893г., на его месте до 1941г. разместится лесопильный завод.

Согласно докладу, доля России на мировых рынках продукции с использованием перспективных производственных технологий не превышает 0,6%. Исключение составляют рынки ядерных технологий и вооружения. Больше трети импорта в нашу страну пришлось на лекарства, медицинские приборы и летательные аппараты.

Лидерами глобального производства были признаны Германия, Нидерланды, Швейцария, Бельгия, Чехия, Венгрия, Вьетнам. На второй позиции стоят Великобритания, Франция, Канада, Австрия, Дания. <Позиция США в докладе не была учтена. Авторы посчитали, что эта страна является одним из глобальных лидеров, сохраняющих позиции на большинстве отдельных товарных рынков.>

Россия, а также Бразилия, Индия, ЮАР, Австралия, Норвегия и другие государства (всего в эту позицию включено 35 стран) признаны «опаздывающими производителями», пишет News.ru.

Авторы исследования отмечают — на текущий день наша страна находится на так называемой «развилке»: РФ может как навсегда безнадежно отстать от лидеров, так и начать подниматься в «рейтинге».

Между тем авторитетное агентство сообщило об успехах российской экономики во время пандемии. Причиной этому могло стать решение правительства не вводить локдаун в стране во второй половине года.