«Речь идет о выживании»: барнаульские перевозчики пожаловались на убытки из-за коронавируса

Индивидуальный предприниматель Олег Бесчастный отметил, что если раньше в одну сторону везли 100 человек, то теперь всего 30.
В итоге на линию вышло меньше половины от автопарка. При этом основной пассажиропоток — до 9 утра и после 5 вечера, остальное время — простой.
Предприниматель уверен, ситуация останется непростой еще несколько месяцев.
«Школьники не выйдут, студенты не выйдут. Получается, мы все равно до осени в убытках будем», — отметил Бесчастный.
По словам руководителя Ассоциации барнаульских перевозчиков Валерия Касплера, речь идет о выживании бизнеса, особенно для автобусов большой вместимости.
«Хотя бы покрыть убытки, которые сегодня идут. Заправить автобусы и вовремя заплатить зарплату», — прокомментировал ситуацию Касплер.
Частично поможет перевозчикам городская администрация — просубсидируют расходы на перевозку льготников.
По данным министра транспорта России Евгения Дитриха, в сфере транспортных перевозок из-за коронавируса поток пассажиров упал до 95%. На выправление ситуации потребуется несколько миллиардов рублей.
Напомним, ранее депутат Госдумы Наталья Кувшинова попросила премьера России Михаила Мишустина помочь автобусным перевозчикам Алтайского края.