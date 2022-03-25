Авиакомпании заявили о возможной приостановке полетов вглубь Сибири

Российские авиакомпании, эксплуатирующие региональные самолеты Ан-24 и Ан-26, предупредили о рисках приостановки полетов в труднодоступные пункты Сибири и Дальнего Востока из-за закрытия Ростовского завода гражданской авиации № 412.

По словам гендиректора авиакомпании «ИрАэро» Юрия Лапина, в запасе у них осталось 5−6 месяцев.

Ростовский завод прекратит ремонтировать турбовинтовые моторы украинского производства для Ан-24 и Ан-26 31 марта, рассказали РБК источники на предприятии. Информация была доведена до всех авиакомпаний, летающих на данных моделях самолетов.

Закрытие ремонтного завода объясняется решением собственника группы «Агроком» Ивана Саввиди и прекращением работы гражданского аэропорта в Ростове.

Отремонтировать моторы АИ-24 в России теперь можно будет только на Арамильском авиационном ремонтном заводе в Свердловской области, который до 2013 года принадлежал Минобороны, а затем был передан «дочке» «Ростеха» Объединенной двигателестроительной корпорации.

Но Юрий Лапин уверен, что предприятие в Арамиле не сможет выполнять такой объем работ. По его словам, там ремонтируют «очень долго, очень малое количество и загружено еще оборонными заказами, гражданские моторы по остаточному принципу».

Российские власти заявили, что в курсе проблемы. Руководитель Росавиации Александр Нерадько уже попросил дикторов Ростовского завода или не закрывать его, или предложить меры по переносу производства.

Глава ведомства написал, что решение о судьбе завода нужно принять в кратчайшие сроки, чтобы нивелировать последствия западных санкций против России. Напомним, Евросоюз в конце февраля запретил поставку на российский рынок иностранной авиатехники и ее обслуживание.

Ранее «Уральские авиалинии» объявили об отмене рейсов из Барнаула в Москву до 28 мая.