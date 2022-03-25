«Уральские авиалинии» отменили несколько рейсов из Барнаула в Москву

Представители барнаульского аэропорта официально подтвердили информацию об отмене полетов.
Последний рейс «Уральские авиалинии» из Барнаула выполнят 26 марта, а возобновить авиасообщение между городами планируют 28 мая, пишет amic.ru.
Авиакомпания также оптимизировала перелеты из Омска, Читы и Новосибирска в столицу.
Оперативную информацию по состоянию рейсов представители авиакомпании обещают публиковать на своем сайте.
Рейсы компаний S7 и «Победы» не отменены — на этих самолетах можно по-прежнему добраться до Москвы.
Ранее стало известно, что цена на авиабилеты в России может вырасти двукратно из-за санкций и потери импортных самолетов.