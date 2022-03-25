25 марта
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Потребитель

«Уральские авиалинии» отменили несколько рейсов из Барнаула в Москву

Барнаульцы сообщили об отмене рейсов до Москвы на самолетах компании «Уральские авиалинии». Соответствующие оповещения пришли тем, кто купил билеты.

Самолет в небе. Авиасообщение.
Самолет в небе. Авиасообщение.
CC0

Представители барнаульского аэропорта официально подтвердили информацию об отмене полетов.

Последний рейс «Уральские авиалинии» из Барнаула выполнят 26 марта, а возобновить авиасообщение между городами планируют 28 мая, пишет amic.ru.

Авиакомпания также оптимизировала перелеты из Омска, Читы и Новосибирска в столицу.

Оперативную информацию по состоянию рейсов представители авиакомпании обещают публиковать на своем сайте.

Рейсы компаний S7 и «Победы» не отменены — на этих самолетах можно по-прежнему добраться до Москвы.

Ранее стало известно, что цена на авиабилеты в России может вырасти двукратно из-за санкций и потери импортных самолетов.

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