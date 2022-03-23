Цена на авиабилеты в России может вырасти двукратно из-за санкций и потери импортных самолетов

Российские авиакомпании потеряли около 10% иностранных самолетов из-за западных санкций, и заплатить за это придется российским пассажирам, сообщает РБК .

Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что из-за санкций 78 самолетов оказались арестованы в иностранных государствах.

Младший директор корпоративных рейтингов Национального рейтингового агентства Алла Юрова отметила, что на фоне закрытия прибыльного международного сегмента и роста издержек авиакомпаний, неминуемого на фоне сложностей с обслуживанием парка, цены на авиабилеты будут расти, в особенности при реализации сценария увеличения спроса на внутренние туристические маршруты.

При этом спрос на авиабилеты будет зависеть от эффективности реализации государственных мер поддержки экономики и сроков снятия ограничений на полеты в ряд аэропортов юга страны.

«Сейчас на спрос оказывают давление рост цен (ускорение инфляции. — РБК) и высокий уровень неопределенности, в том числе по стабильности доходов в ближайшей перспективе», — подчеркнула Юрова.

Цены на перелеты в другие страны, в том числе в СНГ, уже выросли «кратно», отметил член Общественной палаты, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

По его данным, например, в Баку и Ереван прямым рейсом экономкласса в одну сторону можно улететь за 20 тыс. рублей, хотя раньше билеты в эти города стоили примерно 7−8 тыс. рублей.

Космический аппарат в Белокурихе-2. Пресс-служба «Курорта Белокуриха»

«Теперь отдыхать лучше всего внутри страны, где стоимость на перелеты пока так значительно не поменялась», — уверен Зотов.

Аналитик «ВТБ Капитала» по транспорту Елена Сахнова прогнозирует двукратный рост стоимости билетов в целом — и на международные, и на внутренние перелеты. Причем сдерживание цен на государственном уровне может привести к еще большему ухудшению положения авиакомпаний.

Примечательно, что цены максимально росли и до санкций. Так, по итогам 2021 года годовой темп роста стоимости билетов в денежном выражении на перелеты по России достиг максимума за последние десять лет (2012−2021 годы), следует из данных Росстата.