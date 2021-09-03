Регионам предложили «больше курить» в ответ на желание оставлять себе часть налогов

Счетная палата РФ не поддерживает зачисление в региональные бюджеты всего налога на прибыль компаний и считает более правильным передать регионам часть доходов от акцизов на табачную продукцию, сообщает РИА «Новости» .

Ранее руководитель департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в России и СНГ Михаил Орлов предложил полностью зачислять налог на прибыль компаний в региональные бюджеты.

Аудитор Счетной палаты РФ Наталья Трунова в кулуарах Восточного экономического форума заявила, что ведомство точно не поддерживает такие предложения.

«Эти деньги на федеральном уровне перераспределяются, в том числе на дотацию — на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов. Этот налог очень неравномерный с точки зрения потенциала территории, он зависит от уровня экономического развития, он везде очень разный», — подчеркнула она.

Трунова отметила, что более оптимальное решение — передать регионам часть акцизов, например, на табачную продукцию.

«Поскольку есть такое заключение, что это не снизит поступления в федеральный бюджет, потому что субъекты РФ будут бороться за легализацию той части контрафактной продукции, которая сейчас имеет место на рынке. И соответственно не сократится доля федеральной части, а регионам частично тоже поможет. Мы бы за такие методы регулирования все-таки выступали», — пояснила аудитор.

Ранее зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил, что большая часть налогов должна оставаться в регионах.