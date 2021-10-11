Алтайский край ухудшил позиции в рейтинге по уровню финансового благополучия

Алтайский край расположился на 74 месте в рейтинге по финансовому благополучию населения по итогам 2020 года. Лидерами стали северные регионы, свидетельствует исследование РИА Новости .

Край набрал 24,57 балла по итогам 2020 года. В 2019 году регион занимал 72 место.

При составлении рейтинга учитывались отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов и других привлеченных средств физических лиц в банках на одного жителя, доля населения с доходами ниже регионального прожиточного минимума, а также доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку.

Первое место занял Ямало-Ненецкий автономный округ, на втором — Магаданская область, третья строчка за Чукоткой.

Последнее, 85-ое место, заняла Ингушетия, в хвосте списка также Тыва, Карачаево-Черкесская Республика и Республика Алтай.

Ранее Алтайский край оказался в числе регионов, где прогнозируют самые высокие темпы увеличения номинальной зарплаты.