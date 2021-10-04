4 октября 4°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Высокие темпы роста зарплат прогнозируются в Алтайском крае

Алтайский край оказался в числе регионов, где прогнозируют самые высокие темпы увеличения номинальной зарплаты. Об этом пишет газета «Известия», основываясь на прогноз социально-экономического развития Минэка на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Кошелек. Доход.
Кошелек. Доход.
СС0

Так, к 2024 году номинальная зарплата продолжит расти во всех регионах, причем наиболее высокие темпы прогнозируются в Алтайском крае (+7,6% по консервативному варианту и +8% по базовому).

Прогноз Минэкономразвития по росту среднемесячной начисленной заработной платы эксперты объясняют эффектом низкой базы кризисного 2020 года, восстановлением макроэкономических показателей, а также пересмотром методологии расчета МРОТ и прожиточного минимума.

В среднем по России в 2021 году прирост номинальной зарплаты составит 9,3%, что соответствует 56 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что за семь месяцев 2021 года среднемесячная номинальная заработная плата в Алтайском крае перевалила за 30 тыс. рублей.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость