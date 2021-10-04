Высокие темпы роста зарплат прогнозируются в Алтайском крае

Алтайский край оказался в числе регионов, где прогнозируют самые высокие темпы увеличения номинальной зарплаты. Об этом пишет газета « Известия », основываясь на прогноз социально-экономического развития Минэка на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Так, к 2024 году номинальная зарплата продолжит расти во всех регионах, причем наиболее высокие темпы прогнозируются в Алтайском крае (+7,6% по консервативному варианту и +8% по базовому).

Прогноз Минэкономразвития по росту среднемесячной начисленной заработной платы эксперты объясняют эффектом низкой базы кризисного 2020 года, восстановлением макроэкономических показателей, а также пересмотром методологии расчета МРОТ и прожиточного минимума.

В среднем по России в 2021 году прирост номинальной зарплаты составит 9,3%, что соответствует 56 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что за семь месяцев 2021 года среднемесячная номинальная заработная плата в Алтайском крае перевалила за 30 тыс. рублей.