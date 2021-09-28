Реальная средняя зарплата в Алтайском крае выросла на 2,2%

Средняя зарплата составила 31 489 рублей, что на 9,1% выше, чем за аналогичный период 2020 года.
При этом реальная заработная плата с учетом инфляции возросла на 2,2%.
Наибольшее влияние на ее рост оказывает изменение фонда заработной платы в обрабатывающем производстве, здравоохранение, образовании, торговли и ремонте. Их удельный вес в общем зарплатном фонде составляет порядка 40%.
В организациях реального сектора экономики заработная плата выросла на 9,7%.
Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко не поверил, что по итогам 2021 года в регионе вырастет количество находящихся за чертой бедности жителей.