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Жизнь

Реальная средняя зарплата в Алтайском крае выросла на 2,2%

За семь месяцев 2021 года среднемесячная номинальная заработная плата в Алтайском крае перевалила за 30 тыс. рублей, сообщило краевое управление по труду и занятости.

Финансы, доходы.
Финансы, доходы.
СС0

Средняя зарплата составила 31 489 рублей, что на 9,1% выше, чем за аналогичный период 2020 года.

При этом реальная заработная плата с учетом инфляции возросла на 2,2%.

Наибольшее влияние на ее рост оказывает изменение фонда заработной платы в обрабатывающем производстве, здравоохранение, образовании, торговли и ремонте. Их удельный вес в общем зарплатном фонде составляет порядка 40%.

Заработная плата по итогам 7 месяцев 2021 года.
Заработная плата по итогам 7 месяцев 2021 года.
portal.22trud.ru

В организациях реального сектора экономики заработная плата выросла на 9,7%.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко не поверил, что по итогам 2021 года в регионе вырастет количество находящихся за чертой бедности жителей.

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