«Как может подрасти бедность?»: Томенко не поверил статистике по малоимущим на Алтае на фоне роста зарплат

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко не поверил, что по итогам 2021 года в регионе вырастет количество находящихся за чертой бедности жителей, да и число нынешних малоимущих тоже подозрительное, сообщает amic.ru .

Спор вокруг малоимущих произошел 22 сентября на заседании краевого правительства. Начальник краевого управления по труду и занятости Надежда Капура отметила, что сейчас в регионе проживают 404,7 тыс. малоимущих (17,5% населения).

По планам, к 2030 году число бедных должно снизиться в два раза — до 8,8%. То есть, примерно 200 тыс. человек должны каким-то образом разбогатеть.

Впрочем, по прогнозам Капуры на итоги 2021 года, доля бедных может вырасти до 19,2%, примерно до 450 тыс. жителей. Такое предсказание не устроило Томенко.

«Я бы просил вас аккуратно оперировать этими терминами», — отметил губернатор.

Глава региона напомнил, что зарплаты и пенсии в Алтайском крае постоянно растут, поэтому число бедных должно сокращаться. О неудержимом росте зарплат говорит и официальная статистика — только за месяц доходы в крае выросли на 0,5%, а за полгода — на 8,9%.

Зарплата. Доходы. Финансы. altapress.ru

«У меня остаются сомнения насчет этих 400 тысяч человек. Кто это такие? Мы не умеем считать бедных», — подчеркнул Томенко.

Министр соцзащиты Наталья Оськина разъяснила, что непосредственно к бедным, доходы которых не дотягивают до прожиточного минимума, относятся только 144 тыс. человек, а остальные — это члены семей, так как их совокупный доход тоже не дотягивает.

Томенко, опираясь на факты, вновь выразил недоумение — в Алтайском крае растут и зарплаты, и пенсии, и разные выплаты, а количество бедных при этом не уменьшается, и даже наоборот — может вырасти.

«Как у нас может подрасти бедность, когда зарплаты растут, выплачиваются социальные выплаты, в том числе и несколько новых мер соцподдержки появилось в 2020—2021 году, пенсии понемногу, но тоже растут. Что такое происходит? Откуда эта цифра в 19,2%, я, ей-богу, не пойму», — поинтересовался губернатор.

Капура назвала несколько причин: обедневшие за время пандемии семьи с детьми, сокращение числа жителей с личным подсобным хозяйством, уменьшение количества предпринимателей, инфляция и другое.

В Барнауле начали бесплатно раздавать горячие обеды малоимущим.

Томенко, подводя итог дискуссии, указал на огрехи методики «кого считать бедным» в контексте размера прожиточного минимума в регионе — 10 660 рублей.

«Допустим, уровень дохода 10 500 рублей и человек уже считается малоимущим, если же чуть выше этой суммы — все, он уже покинул эту категорию. Но цена вопроса для преодоления этой планки различная: где-то требуется совсем незначительная помощь, в других случаях — гораздо большие цифры», — пришел к выводу губернатор.

По итогам заседания глава региона поручил минсоцзащите перейти к адресной работе с малоимущими, чтобы конкретные семьи и люди перешагнули рубеж в 10 660 рублей и перестали называться малоимущими.

Ранее сообщали, что в Алтайском крае почти 20% жителей получают меньше МРОТ, а менее половины этой «минималки» имеют 2,4% населения.