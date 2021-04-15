Регулятор ужесточил требования к банкам

Со второго квартала 2021 года банк будет считаться причастным к сомнительным операциям, если их объем превышает 0,5 млрд рублей за три месяца. <Это вдвое меньше порога, который был установлен в 2017 году и действовал до сих пор.>

Объемы сомнительных операций снижаются уже несколько лет. Банки в целом соблюдают установленные пороговые значения, сообщил регулятор, пишет bfm.ru.

В 2016—2020 годах объемы вывода денег за границу по сомнительным основаниям сократились в четыре раза — до 52 млрд рублей, объемы обналичивания денег в банках снизились в семь раз — до 78 млрд рублей, уточняет ЦБ.

Пандемия

Ранее в Центробанке заявили об отмывании миллиардов под видом борьбы с пандемией. Росфинмониторинг в 2020 году зафиксировал подозрительные операции в медицинской области на 34 млрд рублей.

Следственный комитет возбудил 21 уголовное дело.