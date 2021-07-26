Реконструированный по нацпроекту мост открыли в Барнауле на месяц раньше срока

Приемку моста через реку Власиха, реконструированного в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», провел на минувших выходных глава Барнаула Вячеслав Франк.

В проверке качества объекта по улице Мамонтова приняли участие председатель профильного комитета Антон Шеломенцев, депутаты Барнаульской гордумы, Алтайского краевого Законодательного собрания, представители подрядной организации ООО «Виарум», а также местные жители.

Как неоднократно сообщал altapress.ru, реконструкция моста в селе Власиха стартовала в октябре прошлого года. Стоимость работ составила 53 млн рублей. В рамках реконструкции были выполнены вынос и переустройство инженерных сетей, полный демонтаж существующего моста, строительство нового моста (это опоры, балки, дорожная одежда, тротуары, освещение).

С 21 июня на мосту было открыто движение по одной полосе со светофорным регулированием. Длина моста составляет 47,2 метра, ширина проезжей части — 7 метров, протяженность линии наружного освещения — 228 метров.

Как заявил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев, первым этапом реконструкции стало строительство объездной дороги, которая представляла из себя земляную насыпь с водопропускными трубами и асфальтом по верху сооружения.

Антон Шеломенцев. Фото: пресс-служба администрации города Барнаула

Дорогу построили, чтобы не прекращать движение общественного транспорта и личных автомобилей горожан. После этого специалисты приступили к разбору путепровода. Состояние моста требовало полного демонтажа и возведения нового сооружения.

После окончания строительства временную объездную дорогу демонтировали. Техническая приемка моста уже состоялась. Новый объект находится на восьмилетней гарантии, в которую входят все виды проделанных работ.

Вячеслав Франк. Фото: пресс-служба администрации города Барнаула

Вячеслав Франк,

глава Барнаула:

— Все работы по реконструкции моста должны быть завершены в августе 2021 года, однако контракт досрочно исполнен — на 30 дней раньше, благодаря этому мы сегодня открываем новый мост. К вечеру 24 июля здесь откроется движение на двух полосах. Ранее мост был признан аварийным. Новый объект — широкий, двухполосный, с удобными тротуарами для пешеходов, при реконструкции применены новые технологии — для шумопонижения движения. Хотелось бы поблагодарить дорожников за оперативно и качественно проделанную работу, в результате которой для жителей появился новый безопасный объект дорожной сети.

Говоря о значении сооружения, депутат АКЗС Дмитрий Аганов отметил: «Мост важен для жителей села Власиха, поселка Лесного, обеспечивает транспортное сообщение Павловского района с Барнаулом. Новый и красивый объект сделан с использованием всех нормативов. Хочу отметить, что здесь возможно передвижение и людей с ограниченными возможностями, а такие обращения от жителей тоже поступали».

Депутат Барнаульской городской Думы Сергей Струченко, в свою очередь, подчеркнул, что мост построили фактически с нуля и выразил надежду на то, что объект прослужит длительное время.