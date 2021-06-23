В барнаульской Власихе открыли половину моста и закрыли объездную дорогу

В Барнауле по мосту в селе Власиха организовано движение по одной полосе со светофорным регулированием, сообщает мэрия города.

На мосту по ул. Мамонтова открыли движение по одной полосе, а движение по объездной дороге закрыли.

«Необходимо для демонтажа объездной дороги и устройству асфальтобетонного покрытия в местах примыканий. После завершения работ движение будет открыто по двум полосам», — пояснили в мэрии.

Напомним, в рамках реконструкции моста старую конструкцию демонтировали и устроили временную объездную дорогу.

В настоящее время уже построили новый мост и тротуары, установили перильные ограждения и водоотводные сооружения. Вскоре установят освещение.

Стоимость нового моста составляет 53 млн рублей — он связывает две половины села и обеспечивает транспортное сообщение жителей п. Лесного, Павловского района с центральной частью Барнаула.