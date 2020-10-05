Рекордный рост курса доллара спрогнозировал эксперт

Главный аналитик «ТелеТрейда» Марк Гойхман пояснил, что динамика курса рубля во многом зависит от настроя финансовых рынков на «бегство от рисков» на фоне второй волны пандемии COVID-19.
Дополнительный негатив добавили военные действия в Нагорном Карабахе и усиление санкционной риторики в отношении России.
Доллар традиционно пользуется спросом в ситуации неопределенности, пишет bfm.ru.
В последний раз курс доллара достигал прогнозируемой отметки в 2016 году.
За 110 рублей
К маю Центробанк потратил на поддержку национальной валюты 6,6 млрд долларов.
Если бы не валютные вливания ЦБ, то к началу мая доллар стоил бы более 110 рублей, считают аналитики «Газпромбанка».
Мнение эксперта
Аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов считает, что рубль, получил отличную поддержку от ЦБ, когда началась пандемия коронавируса и отказ от сделки ОПЕК+. Однако, он предполагает. что такие условия не могут длиться долго и к концу года доллар все же будет около 100 рублей.