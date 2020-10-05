Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 октября 3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика

Рекордный рост курса доллара спрогнозировал эксперт

Введение повторного карантина в сочетании с негативным сценарием развития других событий может к привести к подорожанию доллара до 80−85 рублей к концу этого года, сообщает «РГ».

Чемодан долларов.
Чемодан долларов.
СС0

Главный аналитик «ТелеТрейда» Марк Гойхман пояснил, что динамика курса рубля во многом зависит от настроя финансовых рынков на «бегство от рисков» на фоне второй волны пандемии COVID-19.

Дополнительный негатив добавили военные действия в Нагорном Карабахе и усиление санкционной риторики в отношении России.

Доллар традиционно пользуется спросом в ситуации неопределенности, пишет bfm.ru.

В последний раз курс доллара достигал прогнозируемой отметки в 2016 году.

За 110 рублей

К маю Центробанк потратил на поддержку национальной валюты 6,6 млрд долларов.

Если бы не валютные вливания ЦБ, то к началу мая доллар стоил бы более 110 рублей, считают аналитики «Газпромбанка».

Мнение эксперта

Аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов считает, что рубль, получил отличную поддержку от ЦБ, когда началась пандемия коронавируса и отказ от сделки ОПЕК+. Однако, он предполагает. что такие условия не могут длиться долго и к концу года доллар все же будет около 100 рублей.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость