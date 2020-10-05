«Рельеф» закрыл несколько спортзалов на Алтае

Несколько тренажерных залов «Рельеф» закрылись в Алтайском крае из-за последствий пандемии. Об этом « Политсибру » рассказал основатель сети Алексей Меркулов.

1 октября закрылся зал на третьем этаже ЦУМа из-за долга по аренде за один месяц.

Не открылись после пандемии зал на ул. Юрина и один из двух клубов в Новоалтайске.

Также закрылся зал на пересечении Павловского тракта и ул. Малахова.

Площадь клуба на «Вавилоне» пришлось сократить с двух до одной тысячи квадратных метров.

Еще три точки находятся на грани закрытия, так как собственники помещений поставили жесткие условия по оплате аренды, рассказал Меркулов.

Групповая тренировка в «Рельефе». Фото предоставлено ТРЦ «Пионер»

«Рельеф» должен банкам и за аренду почти 15 млн рублей, но почти все арендодатели простили плату за месяцы простоя, а некоторые выставил к оплате только сумму налога, который придется заплатить за помещения.

«Работать-то разрешили, да только делать это сегодня очень непросто. После пандемии количество занимающих сократилось на 35−40%. А сейчас начался сезон ОРВИ и людей стало еще меньше», — пояснил Алексей Меркулов.

После открытия сеть потеряла около 60% работников (в основном это клининг и администраторы).

Пока у «Рельефа» работают 14 клубов в Барнауле, по одному в Новоалтайске, Заринске и Бийске.

Цены на занятия после открытия поднимать не стали, отметил собственник «Рельефа».

Ранее управляющий барнаульским фитнес-клубом К2 Sport рассказал altapress.ru перезапуске бизнеса и ценовых изменениях.