«Рельеф» закрыл несколько спортзалов на Алтае

1 октября закрылся зал на третьем этаже ЦУМа из-за долга по аренде за один месяц.
Не открылись после пандемии зал на ул. Юрина и один из двух клубов в Новоалтайске.
Также закрылся зал на пересечении Павловского тракта и ул. Малахова.
Площадь клуба на «Вавилоне» пришлось сократить с двух до одной тысячи квадратных метров.
Еще три точки находятся на грани закрытия, так как собственники помещений поставили жесткие условия по оплате аренды, рассказал Меркулов.
«Рельеф» должен банкам и за аренду почти 15 млн рублей, но почти все арендодатели простили плату за месяцы простоя, а некоторые выставил к оплате только сумму налога, который придется заплатить за помещения.
«Работать-то разрешили, да только делать это сегодня очень непросто. После пандемии количество занимающих сократилось на 35−40%. А сейчас начался сезон ОРВИ и людей стало еще меньше», — пояснил Алексей Меркулов.
После открытия сеть потеряла около 60% работников (в основном это клининг и администраторы).
Пока у «Рельефа» работают 14 клубов в Барнауле, по одному в Новоалтайске, Заринске и Бийске.
Цены на занятия после открытия поднимать не стали, отметил собственник «Рельефа».
Ранее управляющий барнаульским фитнес-клубом К2 Sport рассказал altapress.ru перезапуске бизнеса и ценовых изменениях.