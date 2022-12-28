Рейтинг. В каких городах России самая высокая зарплата

Регионы с самыми высокими предложениями по зарплате назвали специалисты сервиса «Работа.ру», пишет ТАСС.

По результатам исследования, одной из самых популярных стала профессия водителя. Средняя зарплата в Москве — 110 тыс. рублей.

В Красноярске готовы начислять средний оклад в 103 тыс. рублей, а в Казани — 101 тыс. рублей.

В Санкт-Петербурге водители зарабатывают 98,6 тыс. рублей, в Новосибирске — 96,6 тыс. рублей.

Автомобиль. Мужчина за рулем. СС0

Зарплату менеджерам по продажам самую среднюю и высокую предлагают в Уфе — до 104 тыс. рублей. В Новосибирске по этой специальности могут платить до 102,5 тыс. рублей. В Челябинске зарплатасоставит до 97 тыс. рублей, в Нижнем Новгороде — до 93 тыс. рублей, а в Перми — до 91 тыс. рублей.

В этом году были востребованы курьеры. Больше всего они могут заработать в Ростове-на-Дону (83, 9 тыс. рублей) и Уфе (83,4 тыс. рублей).

Их средний доход в Казани и Екатеринбурге находится на уровне 82 тыс. рублей, а в Самаре и Перми — 79 тыс. рублей. В Волгограде и Воронеже — 78 тыс. рублей.

Наиболее высокие средние оклады слесарей зафиксировали в Красноярске (82,5 тыс. рублей). В Ростове-на-Дону — 67 тыс. рублей, Воронеже — 65 тыс. рублей. Омске — 51 тыс. рублей.

Также в этом году работодатели активно искали продавцов. В Москве и Санкт-Петербурге средняя зарплата работников торговли составила 49 тыс. рублей.

В Красноярске в среднем продавцам готовы платить 41 тыс. рублей и в Новосибирске — 40 тыс. рублей.

В Нижнем Новгороде и Екатеринбурге заработная плата для таких работников составит 38 тыс. рублей.

Ранее минимальный размер зарплаты определили в Алтайском крае на 2023 год.