Рейтинг. В каких городах России самая высокая зарплата

По результатам исследования, одной из самых популярных стала профессия водителя. Средняя зарплата в Москве — 110 тыс. рублей.
В Красноярске готовы начислять средний оклад в 103 тыс. рублей, а в Казани — 101 тыс. рублей.
В Санкт-Петербурге водители зарабатывают 98,6 тыс. рублей, в Новосибирске — 96,6 тыс. рублей.
Зарплату менеджерам по продажам самую среднюю и высокую предлагают в Уфе — до 104 тыс. рублей. В Новосибирске по этой специальности могут платить до 102,5 тыс. рублей. В Челябинске зарплатасоставит до 97 тыс. рублей, в Нижнем Новгороде — до 93 тыс. рублей, а в Перми — до 91 тыс. рублей.
В этом году были востребованы курьеры. Больше всего они могут заработать в Ростове-на-Дону (83, 9 тыс. рублей) и Уфе (83,4 тыс. рублей).
Их средний доход в Казани и Екатеринбурге находится на уровне 82 тыс. рублей, а в Самаре и Перми — 79 тыс. рублей. В Волгограде и Воронеже — 78 тыс. рублей.
Наиболее высокие средние оклады слесарей зафиксировали в Красноярске (82,5 тыс. рублей). В Ростове-на-Дону — 67 тыс. рублей, Воронеже — 65 тыс. рублей. Омске — 51 тыс. рублей.
Также в этом году работодатели активно искали продавцов. В Москве и Санкт-Петербурге средняя зарплата работников торговли составила 49 тыс. рублей.
В Красноярске в среднем продавцам готовы платить 41 тыс. рублей и в Новосибирске — 40 тыс. рублей.
В Нижнем Новгороде и Екатеринбурге заработная плата для таких работников составит 38 тыс. рублей.
Ранее минимальный размер зарплаты определили в Алтайском крае на 2023 год.
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