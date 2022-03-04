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Экономика

Рейтинговое агентство S&P рекордно понизило долгосрочный кредитный рейтинг России

Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с «ВВ+» до «CCC-" и долгосрочный рейтинг в национальной валюте — с «ВВВ-" до «CCC-".

Центробанк РФ.
Центробанк РФ.
cbr.ru

Рейтинги помещены в список CreditWatch с негативным прогнозом, пишет ТАСС.

По данным агентства, международные санкции сократили доступные валютные резервы России почти наполовину. В том числе депозиты в иностранной валюте и ценные бумаги, зарегистрированные в США, ЕС и Японии.

Это ослабило внешнюю ликвидность в период роста спроса на иностранную валюту.

«Мы понимаем из публичной информации и сообщений прессы, что меры по контролю за движением капитала влекут за собой запрет на трансграничные финансовые потоки, включая платежи по обслуживанию долга как частного сектора, так и государства. Мы полагаем, что это, скорее всего, ограничит способность держателей облигаций в национальной и иностранной валюте — нерезидентов своевременно получать проценты и/или выплаты основной суммы долга», — говорится в сообщении S&P.

Ранее российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, что страна уже находится за железным занавесом и жесточайшем кризисе.

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