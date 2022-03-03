О железном занавесе и жесточайшем кризисе публично заявил российский миллиардер

Российский миллиардер Олег Дерипаска прогнозирует, что Россию ждет жесточайший кризис минимум на три года из-за событий на Украине, сообщает «Интерфакс».

«Я понимаю это лучше других. Когда люди вам говорят: опустят „железный занавес“ или не опустят? „Железный занавес“ уже опустили. <…> Кризис (ждет страну) минимум года на три жесточайший. Умножайте кризис 1998 года минимум на три», — сказал он, выступая на Красноярском экономическом форуме.

«Нужно будет заново открывать этот занавес. Первый шаг — это мир. Второй шаг — честно обсудить, где живем, как живем, на каких условиях, кто чем командует, какие риски несет, безусловно важно поднять население. Я противник жесточайшего финансового прессинга, оно (население) ни в чем не виновато», — сказал бизнесмен.

Дерипаска пояснил — за три недели будет понятно, что же стало с госбанками РФ в результате санкций.

Говоря о населении Сибири, бизнесмен выразил мнение, что здесь необходимо развивать льготную ипотеку, а это позволит сохранить сферу строительства уже этим летом.

«Малый и средний бизнес, ипотека, все вопросы, связанные с развитием сельского хозяйства — это все нужно профинансировать. Иначе залетим на минус 20% ВВП, мы же экспериментировали с этим в 1990-е годы», — отметил Дерипаска.

Ранее Дерипаска призвал закончить «весь этот госкапитализм».

P.S. Международная информационная группа «Интерфакс» является стратегическим информационным партнером Красноярского экономического форума.